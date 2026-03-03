Η τρίτη σεζόν της ανθολογικής σειράς «Monster» του Ράιαν Μέρφι κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές μορφές της αμερικανικής εγκληματολογικής ιστορίας.

Η οκταμερής μίνι σειρά, με τίτλο «Monster: The Ed Gein Story», εστιάζει στον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκιν, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία δύο γυναικών τη δεκαετία του 1950. Το όνομά του συνδέθηκε με πράξεις που συγκλόνισαν την αμερικανική κοινή γνώμη και επηρέασαν καθοριστικά την αντίληψη γύρω από τη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον ρόλο του Γκιν υποδύεται ο Τσάρλι Χάναμ. Ο Εντ Γκιν γεννήθηκε το 1906 στη Λα Κρος. Ήταν γιος του αλκοολικού Τζορτζ και της φανατικά θρησκευόμενης Αουγκούστα και μεγάλωσε μαζί με τον αδελφό του Χένρι σε αυστηρό και απομονωμένο περιβάλλον.

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε σε αγρόκτημα στο Πλέινφιλντ, όπου η μητέρα τους περιόριζε τις μετακινήσεις τους αποκλειστικά στο σχολείο. Παράλληλα, τους διάβαζε τη Βίβλο, καλλιεργώντας τον φόβο για τον «αμαρτωλό» εξωτερικό κόσμο.

Ο πατέρας πέθανε το 1940, αφήνοντας τα δύο αδέλφια να συντηρούν την οικογένεια. Ο Χένρι παντρεύτηκε γυναίκα από την περιοχή, ενώ ο Εντ ανέπτυξε ακόμη πιο έντονη προσκόλληση στη μητέρα του. Το 1944 ο Χένρι πέθανε σε πυρκαγιά στο αγρόκτημα. Αν και επισήμως αποδόθηκε σε καρδιακή ανεπάρκεια, υπήρξαν αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου του. Λίγο αργότερα η Αουγκούστα υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια και πέθανε το 1945.

Μετά τον θάνατό της, ο Γκιν σφράγισε τα δωμάτιά της, διατηρώντας τα ανέγγιχτα, ενώ ο ίδιος ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Εργαζόταν περιστασιακά στο Πλέινφιλντ, ακόμη και ως μπέιμπι σίτερ. Στην απομόνωσή του ανέπτυξε εμμονή με περιοδικά λαϊκής λογοτεχνίας και βίαιες ιστορίες για Ναζί και κανιβαλισμό, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ίλζε Κοχ, σύζυγο Ναζί αξιωματούχου, γνωστή για τη φήμη ότι κατασκεύαζε αντικείμενα από ανθρώπινο δέρμα.

Η αποκάλυψη των εγκλημάτων

Το 1957 οι Αρχές τον συνέλαβαν ως ύποπτο για την απαγωγή της Μπερνίς Γουόρντεν, ιδιοκτήτριας καταστήματος σιδηρικών που εξαφανίστηκε μετά από συναλλαγή με τον Γκιν. Στην έρευνα στο αγρόκτημά του εντοπίστηκε το σώμα της γδαρμένο και αποκεφαλισμένο, κρεμασμένο σε αχυρώνα. Στο σπίτι βρέθηκαν το κεφάλι και η καρδιά της, καθώς και οστά, ανθρώπινα μέλη και δέρματα διαμορφωμένα σε μάσκες και αντικείμενα.

Κατά την ανάκριση ο Γκιν παραδέχθηκε τόσο τη δολοφονία της Γουόρντεν όσο και την εκταφή πτωμάτων από τοπικά νεκροταφεία. Οδήγησε τις Αρχές στους βεβηλωμένους τάφους, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν επίσης το κρανίο και το αποκομμένο πρόσωπο της Μέρι Χόγκαν, ιδιοκτήτριας ταβέρνας που είχε εξαφανιστεί το 1954. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι την είχε πυροβολήσει.

Ο Γκιν δήλωσε ότι επιθυμούσε να δημιουργήσει μια ολόσωμη «στολή» από τα δέρματα των θυμάτων, με σκοπό να «ενσαρκώσει» τη μητέρα του. Πέρα από τις δύο αποδεδειγμένες δολοφονίες, τα υπόλοιπα ανθρώπινα μέλη προέρχονταν από εκταφές. Έχει συνδεθεί υποψιακά με άλλες εξαφανίσεις, όπως της 8χρονης Τζόρτζια Τζιν Γουέκλερ και της 14χρονης Έβελιν Γκρέις Χάρτλεϊ, χωρίς όμως να υπάρξουν αποδείξεις.

Η δίκη και ο εγκλεισμός

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή, καθώς αστυνομικός που συμμετείχε στην ανάκριση φέρεται να επιτέθηκε στον Γκιν, γεγονός που κατέστησε αρχικές ομολογίες μη αποδεκτές στο δικαστήριο. Όταν τελικά οδηγήθηκε σε δίκη, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και δήλωσε ένοχος λόγω ψυχικής διαταραχής. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και κρίθηκε ανίκανος να δικαστεί.

Παρέμεινε 11 χρόνια σε ψυχιατρικά ιδρύματα και το 1968 δικάστηκε εκ νέου. Κρίθηκε αθώος λόγω ψυχικής νόσου, αλλά παρέμεινε ισόβια σε ψυχιατρικό ίδρυμα, όπου πέθανε το 1984 από αναπνευστική ανεπάρκεια σε ηλικία 77 ετών.

Το αγρόκτημά του καταστράφηκε σε πυρκαγιά πριν από τη δίκη και η υπόθεση απέκτησε διαστάσεις μύθου στην αμερικανική ποπ κουλτούρα. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ χρησιμοποίησε στοιχεία της ιστορίας του για τον χαρακτήρα του Νόρμαν Μπέιτς στο «Ψυχώ», ενώ αργότερα ενέπνευσε τον Leatherface στο «The Texas Chainsaw Massacre», τον Buffalo Bill στο «The Silence of the Lambs» και άλλους κινηματογραφικούς χαρακτήρες.

Η νέα σεζόν του «Monster» δεν περιορίζεται στα εγκλήματα, αλλά επιχειρεί να αναλύσει τις ρίζες, τις συνέπειες και τον αντίκτυπο της υπόθεσης. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Λόρι Μέτκαλφ ως Αουγκούστα Γκιν, η Λέσλι Μάνβιλ ως Μπερνίς Γουόρντεν, η Βίκι Κριπς ως Ίλζε Κοχ και ο Τομ Χόλαντερ ως Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Η σειρά φιλοδοξεί να προσεγγίσει την υπόθεση με βάθος και ένταση, φωτίζοντας μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής εγκληματικής ιστορίας.

protothema.gr