Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι εποχές που τα κατοικίδιά μας απολαμβάνουν βόλτες, παιχνίδι και εξερεύνηση του εξωτερικού χώρου. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία κρύβει και παγίδες, καθώς διάφορα έντομα μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία τους. Μερικά τσιμπήματα μπορεί να προκαλέσουν απλή φαγούρα ή ήπια ενόχληση, άλλα όμως μπορούν να μεταδώσουν επικίνδυνες ασθένειες.

Κουνούπια

Αν και τα κουνούπια θεωρούνται ενοχλητικά για τον άνθρωπο, στα ζώα μπορούν να γίνουν απειλητικά. Εκτός από τον ερεθισμό του δέρματος που προκαλεί έντονο ξύσιμο και νευρικότητα, τα τσιμπήματά τους μπορούν να μεταδώσουν παράσιτα και βακτήρια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διροφιλαρίωση (γνωστή και ως «σκουλήκι της καρδιάς»), μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα.



Για την πρόληψη, αποφύγετε να αφήνετε στάσιμο νερό σε αυλές ή βεράντες και απομακρυνθείτε από περιοχές με πολλά κουνούπια στις βόλτες.

Βρωμούσες

Αν και η δυσάρεστη μυρωδιά τους τις προδίδει εύκολα, οι βρωμούσες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα αν καταναλωθούν από ζώο. Μικρές ποσότητες προκαλούν συνήθως διάρροια και εμετό, αλλά η κατάποση μεγάλου αριθμού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη του πεπτικού συστήματος και να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.

Δηλητηριώδεις αράχνες και μέλισσες

Το δάγκωμα από είδη όπως η Μαύρη Χήρα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρομυϊκή βλάβη, ενώ το δηλητήριό της είναι εξαιρετικά ισχυρό. Οι μέλισσες, από την άλλη, μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο, πρήξιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Κατά τις βόλτες, προσέχετε τα σημεία όπου κινείται το ζώο και απομακρύνετε άμεσα κάθε επικίνδυνο έντομο που εντοπίζετε στο σπίτι.

Μυρμήγκια

Η τροφή των κατοικιδίων προσελκύει συχνά μυρμήγκια, τα οποία μπορούν να δαγκώσουν το πρόσωπο του ζώου ενώ τρώει, προκαλώντας ερεθισμό ή και αλλεργική αντίδραση. Το δηλητήριο ορισμένων ειδών μπορεί να είναι επιβλαβές, οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα συμπτώματα αλλεργίας στα ζώα. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και ελέγχετε τακτικά τα δοχεία τροφής.

Κατσαρίδες

Οι κατσαρίδες, πέρα από το ότι μεταφέρουν βακτήρια και ιούς, μπορούν να μολύνουν την τροφή του ζώου αν τη βρουν εκτεθειμένη. Για να αποφευχθεί αυτό, μην αφήνετε τροφή στο μπολ για πολλές ώρες. Τοποθετήστε την μόνο κατά την ώρα του γεύματος και καθαρίστε αμέσως μετά.

Κάμπια πεύκου

Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα έντομα για τα ζώα, καθώς οι τοξικές τρίχες της απελευθερώνουν ουσία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές φλεγμονές και αναπνευστικά προβλήματα. Η επαφή – ακόμα και έμμεση – μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς το ζώο μπορεί να γλείψει την περιοχή και να εισπνεύσει τις τοξίνες. Σε τέτοια περίπτωση, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο.

Η πρόληψη είναι το κλειδί για την προστασία του κατοικιδίου σας. Ακολουθήστε βασικές οδηγίες ασφαλείας, αποφεύγετε τις επικίνδυνες περιοχές και ελέγχετε τακτικά το ζώο μετά από βόλτες ή παιχνίδι στη φύση. Αν παρατηρήσετε σημάδια ενόχλησης, πρήξιμο ή αλλαγή συμπεριφοράς, επισκεφθείτε αμέσως τον κτηνίατρο.