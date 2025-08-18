Οι γάτες έχουν από τη φύση τους την τάση να κυνηγούν μικρά θηράματα, και τα έντομα δεν αποτελούν εξαίρεση. Είτε ζουν σε εξωτερικό χώρο είτε μέσα στο σπίτι, συχνά απασχολούνται κυνηγώντας μύγες, κουνούπια ή πεταλούδες — και κάποιες φορές τα καταλήγουν να τα τρώνε.

Τα καλά νέα, σύμφωνα με την κτηνίατρο Georgina Ushi Phillips από τη Φλόριντα, είναι ότι τα περισσότερα έντομα, όπως οι μύγες, τα μυγάκια, οι πεταλούδες και οι σκόροι, δεν είναι επικίνδυνα για τις γάτες. Ωστόσο, εκείνα με σκληρό εξωσκελετό, όπως τα σκαθάρια, οι ακρίδες και οι κατσαρίδες, μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα.

Αν και οι περισσότερες αράχνες είναι ακίνδυνες, κάποιες δηλητηριώδεις ποικιλίες μπορεί να θέσουν σοβαρό κίνδυνο. Για παράδειγμα, ένα δάγκωμα από την αράχνη Eratigena Agrestis μπορεί να προκαλέσει νέκρωση, και σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται άμεση κτηνιατρική φροντίδα.

Επιπλέον, η κατάποση ψύλλων ή κατσαρίδων μπορεί να οδηγήσει σε εντερικά παράσιτα, τα οποία προκαλούν απώλεια βάρους και διάρροια. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι γάτες να αποπαρασιτώνονται τακτικά, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Πιο πιθανό είναι ένας κίνδυνος να προκύψει από τσίμπημα ή δάγκωμα τη στιγμή που η γάτα παίζει με το έντομο, παρά από την κατάποσή του. Αν μια μέλισσα ή άλλη δηλητηριώδης ύπαρξη τσιμπήσει τη γάτα σας, απαιτείται επικοινωνία με τον κτηνίατρο.

Για όσους μένουν σε αγροτικές περιοχές, χρειάζεται προσοχή και για σκορπιούς ή φίδια, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρα για το ζώο. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τα είδη εντόμων που κυκλοφορούν στην περιοχή και να έχετε πάντα διαθέσιμα τα στοιχεία ενός κτηνιάτρου ή εφημερεύουσας κλινικής.

Τέλος, προσοχή χρειάζεται και στα εντομοαπωθητικά: πρέπει να είναι φυτικά και μη τοξικά, καθώς αν η γάτα καταναλώσει έντομο ψεκασμένο με χημική ουσία, μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας.