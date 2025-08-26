Ο Aspen ψάχνει για οικογένεια!

Είναι ένα γλυκό κουτάβι 5 μηνών, ολόλευκο, που ψάχνει το παντοτινό του σπίτι!

Αν και ο Aspen είναι κουφός, πρόκειται για ένα εξίσου παιχνιδιάρικο και τρυφερό σκυλάκι, όπως κάθε άλλο κουτάβι.

Ήδη, δείχνει έναν ήρεμο χαρακτήρα για την ηλικία του. Μπορεί να συμβιώσει με άλλα σκυλιά και είναι καλός με τα παιδιά.

Ο Aspen χρειάζεται έναν άνθρωπο που να μπορεί να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να τον καθοδηγήσει καθώς μεγαλώνει. Τα κουφά σκυλάκια μεγαλουργούν με λίγη υπομονή, νοήματα με τα χέρια και πολλή αγάπη!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.