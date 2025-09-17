Ο Ρεξ ψάχνει για οικογένεια!

Είναι ένας πανέμορφος μεγάλου μεγέθους αρσενικός Κανγκάλ. Πρόκειται για έναν πιστό, τρυφερό σύντροφο που λατρεύει να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους του.

Είναι υπέροχος με τα παιδιά, αλλά λόγω του μεγέθους του ταιριάζει καλύτερα σε οικογένειες με παιδιά 12+.

Λατρέβει τις αγκαλιές, έχει αδυναμία στο παγωτό και είναι μόλις 1,5 χρονών.

Ο Ρεξ θα ταίριαζε καλύτερα σε μια οικογένεια που δεν έχει άλλα σκυλιά και διαθέτει χώρο και κατανοεί τις ανάγκες των μεγαλόσωμων φυλών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.