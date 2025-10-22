Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και να δρούμε εγκαίρως όταν συμβαίνει συστροφή στομάχου στα κατοικίδιά μας, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί ξαφνικά σε κάθε σκύλο. Κάθε λεπτό μετράει!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το βράδυ. Πριν πολλά χρόνια κατεβαίνοντας τα σκαλιά στο σπίτι, βρήκα τον Έκτορα, το ημίαιμο Λαμπραντόρ μας, ξαπλωμένο στο πάτωμα. Η κοιλιά του ήταν αφύσικα πρησμένη και το στόμα του γεμάτο σάλια. Προσπαθούσε να κάνει εμετό, αλλά δεν μπορούσε. Ανέπνεε βαριά, τα μάτια του γεμάτα αγωνία. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Το μόνο που ένιωθα ήταν ο φόβος.

Καλέσαμε τον κτηνίατρο μέσα στη νύχτα. Μας είπε να τον πάμε αμέσως σε κλινική. Η διάγνωση ήταν άμεση και αδιαπραγμάτευτη: συστροφή στομάχου. Του έβαλαν μια βελόνα για να αποσυμπιέσουν τον αέρα. Μπήκε εσπευσμένα χειρουργείο. Μέσα σε λίγες ώρες όλα είχαν τελειώσει. Ο Έκτορας είχε σωθεί.

Εκείνο το βράδυ δεν το θυμάμαι σαν τραύμα, αλλά σαν μάθημα: κάθε λεπτό μετράει. Ένα γρήγορο βλέμμα, ένα έμπειρο χέρι και μια σωστή απόφαση έκαναν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Τι είναι η συστροφή στομάχου;

Η γαστρική διάταση και συστροφή (γνωστή ως GDV) είναι μια από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στον σκύλο σας. Ξεκινά όταν το στομάχι γεμίζει με αέρα ή υγρά και διαστέλλεται. Αν γυρίσει γύρω από τον άξονά του, τότε παγιδεύεται ο αέρας, τα αγγεία στραγγαλίζονται και η κατάσταση γίνεται απειλητική για τη ζωή μέσα σε λίγες ώρες ή και λεπτά.

Ποιοι σκύλοι κινδυνεύουν

Οι μεγαλόσωμες και γιγαντόσωμες φυλές είναι πιο ευάλωτες. Αν έχετε Μεγάλο Δανό, Γερμανικό Ποιμενικό, Λαμπραντόρ, Ροτβάιλερ, Σέττερ ή Ντόμπερμαν, καλό είναι να το γνωρίζετε.

Κάτι που αξίζει να τονιστεί, και συχνά παραβλέπεται, είναι πως η συστροφή στομάχου δεν αφορά μόνο καθαρόαιμα ή γιγαντόσωμα σκυλιά. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε σκύλο, ακόμη και σε ημίαιμα που δεν ανήκουν σε κάποια “επικίνδυνη” φυλή. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σκυλιά, τα οποία συχνά έχουν την ιδιοσυγκρασία, τον ρυθμό φαγητού ή τη σωματοδομή που ευνοεί τέτοιου είδους περιστατικά. Ο Έκτορας, που ανέφερα στην αρχή, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα: ημίαιμος, όχι γιγαντόσωμος, χωρίς κάποιο ιατρικό ιστορικό, κι όμως, το έπαθε. Μην υποτιμάτε ποτέ τα συμπτώματα επειδή “δεν είναι φυλή που κινδυνεύει”.

Πώς προκαλείται;

Τα ακριβή αίτια παραμένουν ασαφή. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι πως το GDV εμφανίζεται συχνότερα όταν:

• Το σκυλί τρώει πολύ γρήγορα

• Πίνει νερό ή καταπίνει αέρα βιαστικά

• Ασκείται έντονα πριν ή μετά το φαγητό

• Έχει άγχος ή υπερδιέγερση

• Τρέφεται με μία μόνο μεγάλη μερίδα ημερησίως

Το GDV δεν προειδοποιεί. Γι’ αυτό η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι η μόνη άμυνα.

Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά;

Όταν ο σκύλος προσπαθεί να κάνει εμετό αλλά δεν μπορεί, είναι το πρώτο καμπανάκι. Αν δείτε επίσης:

• Πρήξιμο στην κοιλιά (σφιχτή σαν τύμπανο)

• Ανησυχία, στριφογύρισμα, γρήγορη αναπνοή

• Μείωση ενέργειας, τρέμουλο ή κατάρρευση

• Σάλια και λευκός σαν αφρός από το στόμα

• Γρήγορος καρδιακός παλμός

Τότε πρέπει να πάτε στο κτηνίατρο χωρίς καθυστέρηση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.

Τι γίνεται στον κτηνίατρο;

Αν φτάσετε εγκαίρως:

1. Ο κτηνίατρος θα προσπαθήσει να απελευθερώσει τον παγιδευμένο αέρα.

2. Αν η κατάσταση είναι προχωρημένη, το ζώο θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να επανατοποθετηθεί το στομάχι.

3. Συνήθως γίνεται και γαστροπηξία – μια διαδικασία που το «στερεώνει» για να μη ξανασυμβεί συστροφή.

Η επέμβαση είναι σοβαρή, αλλά αν αντιμετωπιστεί γρήγορα, το ζώο έχει πολλές πιθανότητες επιβίωσης.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς;

Ως κηδεμόνες, δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, αλλά μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο:

• Μην ταΐζετε μία μεγάλη μερίδα τη μέρα. Μοιράστε την τροφή σε δύο ή τρεις μικρότερες.

• Αποφύγετε την άσκηση για τουλάχιστον μία ώρα πριν και μετά το φαγητό.

• Χρησιμοποιήστε μπολ αργής κατανάλωσης αν τρώει βιαστικά.

• Κρατήστε το περιβάλλον ήρεμο, ειδικά την ώρα του φαγητού.

Δεν γράφω αυτό το κείμενο σαν ειδικός. Το γράφω σαν κηδεμόνας που κάποτε χρειάστηκε να σώσει τον σκύλο του. Και στάθηκα τυχερή.

Αν μπορείτε να θυμάστε ένα πράγμα από αυτό το άρθρο, ας είναι αυτό: Η συστροφή στομάχου δεν περιμένει. Δεν θα δώσει δεύτερη ευκαιρία. Αλλά εσεις, σαν κηδεμόνες, έχετε τον τρόπο να την προλάβετε ή να τη νικήσετε, αν είστε ενημερωμένοι.

Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Η ζωή του σκύλου σου μπορεί μια μέρα να εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα καταλάβετε τι συμβαίνει.

