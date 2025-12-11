Η γάτα Αβησσυνίας είναι μια σπάνια και σχετικά άγνωστη φυλή, που δεν συναντάμε συχνά. Όσοι όμως έχουν γνωρίσει – ή ακόμη περισσότερο συμβιώνουν – με μια Αβησσυνίας, μιλούν με ενθουσιασμό για τον ξεχωριστό χαρακτήρα της.

Θεωρίες για την προέλευσή της

Η γάτα Αβησσυνίας θεωρείται μία από τις αρχαιότερες οικόσιτες φυλές. Η καταγωγή της δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, με διάφορες θεωρίες να τη συνδέουν με διαφορετικά σημεία του κόσμου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο, λόγω της ομοιότητάς της με τις γάτες που απεικονίζονται σε αιγυπτιακές τοιχογραφίες. Μια άλλη θεωρία αναφέρει πως η πρώτη Αβησσυνίας που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο – ονόματι Zula – μεταφέρθηκε από Βρετανό στρατιώτη το 1868, μετά τον Α’ Ιταλο-Αιθιοπικό πόλεμο, από την τότε Αβησσυνία (σημερινή Αιθιοπία). Ωστόσο, επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η γάτα αυτή δεν συνδέεται γενετικά με τις σημερινές Αβησσυνίας. Η πιο πιθανή προέλευση της φυλής είναι ο Κόλπος της Βεγγάλης.

Η εξέλιξη της φυλής έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η πρώτη άφιξή της στις ΗΠΑ σημειώθηκε στις αρχές του 1900, με συμμετοχή σε έκθεση το 1909. Από τη δεκαετία του 1930 και έπειτα, Αμερικανοί εκτροφείς συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξή της, οδηγώντας τελικά και στη δημιουργία της γάτας Σομαλίας, μίας από τις πλέον δημοφιλείς φυλές στις ΗΠΑ.

Βασικά χαρακτηριστικά της φυλής

Ύψος: 20–25 εκ.

Βάρος: 2,5–4,5 κιλά

Χρώμα: Κόκκινο με αποχρώσεις χρυσού, γκρι και σοκολατί

Προσδόκιμο ζωής: 14–17 έτη

Ποιος είναι ο χαρακτήρας της

Η γάτα Αβησσυνίας διαθέτει μοναδικό τρίχωμα που θυμίζει αγριόγατα. Είναι αθλητική, δραστήρια, πάντα σε εγρήγορση, αλλά χωρίς υπερβολική υπερκινητικότητα. Δεν ανήκει στις γάτες που μένουν για ώρα στο καλάθι τους· αντίθετα, θέλει να εξερευνά κάθε σημείο μέσα και έξω από το σπίτι. Λατρεύει τις ψηλές επιφάνειες, οπότε αν την αναζητάτε, κοιτάξτε πάνω από το ψυγείο ή στα ράφια της βιβλιοθήκης.

Είναι ανθρωποκεντρική, ιδιαίτερα τρυφερή με τους ανθρώπους της και δείχνει υπομονή με μικρά παιδιά. Συνήθως τα πάει πολύ καλά με άλλες γάτες αλλά και με σκύλους. Οι αρσενικές είναι πιο μεγαλόσωμες, ενώ οι θηλυκές εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη ζωηράδα.

Τι περιποίηση χρειάζεται

Η Αβησσυνίας ανήκει στις φυλές που μαδάνε ελάχιστα. Το κοντό τρίχωμά της απαιτεί απλή αλλά τακτική φροντίδα με την κατάλληλη βούρτσα. Μετά το βούρτσισμα, ένα πέρασμα με νωπή πετσέτα βοηθά στο να παραμένει το τρίχωμα γυαλιστερό και υγιές. Επιπλέον, χρειάζεται τακτικό κόψιμο νυχιών και βούρτσισμα δοντιών.

Fun facts για τη γάτα Αβησσυνίας

Οι Amber και Rumpler ήταν οι δύο γάτες Αβησσυνίας που πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Disney «The Cat From Outer Space» (1978).

και ήταν οι δύο γάτες Αβησσυνίας που πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Disney «The Cat From Outer Space» (1978). Σύμφωνα με το cattime.com, θεωρείται η πιο έξυπνη φυλή γάτας στον κόσμο .

. Το 1871, μια Αβησσυνίας κατέκτησε την 3η θέση στον δεύτερο μεγαλύτερο διαγωνισμό γατών στο Crystal Palace του Λονδίνου.

στον δεύτερο μεγαλύτερο διαγωνισμό γατών στο Crystal Palace του Λονδίνου. Η πρώτη ανάλυση DNA σε γάτα πραγματοποιήθηκε σε Αβησσυνίας, τη Cinnamon, της οποίας το γονιδίωμα αποκωδικοποιήθηκε το 2007.

