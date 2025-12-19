Ανάμεσα σε όσους περιμένουν με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα βρίσκεται και η γάτα σας. Όχι γιατί ονειρεύεται κάποιο δώρο από τον Άγιο Βασίλη, αλλά επειδή βλέπει στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μια μοναδική ευκαιρία για σκαρφάλωμα και εξερεύνηση.

Ακολουθούν ορισμένες πρακτικές ιδέες για να μειώσετε τις πιθανότητες να ρίξει το δέντρο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε τραυματισμό.

1. Προσφέρετε εναλλακτική απασχόληση.

Αν η γάτα δεν έχει παιχνίδια, θα στραφεί στα στολίδια του δέντρου. Μπορείτε να επιλέξετε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για κατοικίδια, που είναι ασφαλή, πολύχρωμα και ελκυστικά. Δώστε της λίγα κάθε φορά, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον της και να μην τα βαρεθεί γρήγορα.

2. Στήστε πρώτα το δέντρο χωρίς στολίδια.

Αφήστε το δέντρο άστολιστο για μία ή δύο ημέρες. Έτσι, η γάτα θα ικανοποιήσει την περιέργειά της, θα το εξερευνήσει και πιθανόν θα δοκιμάσει να σκαρφαλώσει. Όταν προσθέσετε τα στολίδια αργότερα, ίσως να μην το βρίσκει πλέον τόσο δελεαστικό.

3. Τοποθετήστε στρατηγικά τα στολίδια.

Στα χαμηλά κλαδιά προτιμήστε στολίδια που δεν σπάνε, καθώς αυτά είναι πιο εύκολο να φτάσει και να ρίξει με την πατούσα της. Περιορίστε τον αριθμό τους και επιλέξτε όσα είναι πιο ασφαλή.

4. Διαλέξτε προσεκτικά τη θέση του δέντρου.

Σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι για τη γάτα να μετακινηθεί από έπιπλο σε έπιπλο και να καταλήξει στο δέντρο. Αν ο χώρος το επιτρέπει, τοποθετήστε το μακριά από καναπέδες, πολυθρόνες ή πάγκους, ώστε να δυσκολεύεται η πρόσβαση. Αν και καμία λύση δεν είναι απόλυτη, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα του σκαρφαλώματος.

5. Καλύψτε τη βάση με αλουμινόχαρτο.

Οι γάτες συνήθως αποφεύγουν τη λεία και θορυβώδη υφή του αλουμινόχαρτου. Μπορείτε να τυλίξετε τη βάση του δέντρου ή διακριτικά σημεία που δεν φαίνονται εύκολα στους επισκέπτες.

6. Περιορίστε την άμεση πρόσβαση.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε προστατευτικά κάγκελα, όπως αυτά για μωρά ή τα ανοιχτά πάρκα σκύλων, ώστε να εμποδίζεται η γάτα να πλησιάσει το δέντρο. Παρόλα αυτά, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες γάτες βρίσκουν πάντα τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια.