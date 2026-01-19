Έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένες μυρωδιές σας φτιάχνουν τη διάθεση και σας κάνουν να νιώθετε πιο ήρεμοι; Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν κεριά, φρέσκα λουλούδια ή αρωματικά χώρου για να δημιουργήσουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο σπίτι και να χαλαρώσουν πιο εύκολα.

Αρώματα όπως η βανίλια, η κανέλα, η πούδρα ή ακόμη και η αλμύρα της θάλασσας συνδέονται συχνά με όμορφες αναμνήσεις. Όταν τα αισθανόμαστε, το μυαλό μας ταξιδεύει σε στιγμές ξεγνοιασιάς και ηρεμίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση και να νιώθουμε καλύτερα ψυχικά.

Κάπου εδώ, πολλοί γατοκηδεμόνες αναρωτιούνται: ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τις γάτες; Υπάρχουν μυρωδιές που μπορούν να τις ηρεμήσουν;

Η πραγματικότητα είναι ότι και οι γάτες βιώνουν στρες και αρνητικά συναισθήματα. Καταστάσεις όπως η παρουσία αγνώστων στο σπίτι, οι δυνατοί θόρυβοι ή μια μετακόμιση μπορούν να τις αναστατώσουν και να τις κάνουν να αισθανθούν ανασφάλεια.

Αν και τα αρώματα από μόνα τους δεν αρκούν για να εξαφανίσουν πλήρως το άγχος, υπάρχουν ορισμένες μυρωδιές που μπορούν να βοηθήσουν τις γάτες να χαλαρώσουν σε σημαντικό βαθμό.

Ας δούμε ποιες είναι αυτές:

Catnip

Το catnip είναι ένα βότανο ιδιαίτερα αγαπητό στις γάτες. Ανήκει στην οικογένεια της μέντας και προκαλεί ευφορία, παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά και χαλάρωση. Είναι απολύτως ασφαλές για τις γάτες, όμως η επίδρασή του διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Συνήθως διατίθεται αποξηραμένο ή σε παιχνίδια και αξεσουάρ από pet shops. Μικρό tip: τρίψτε το ελαφρά ανάμεσα στα δάχτυλά σας πριν το δώσετε στη γάτα, ώστε να απελευθερωθεί πιο έντονα το άρωμά του.

Βαλεριάνα

Η βαλεριάνα, αν και λιγότερο διαδεδομένη από το catnip, έχει παρόμοια αποτελέσματα. Η μυρωδιά της μπορεί να βοηθήσει αρκετές γάτες να χαλαρώσουν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αποξηραμένη ή να τη βάλετε σε ένα μικρό πουγκί κοντά στο σημείο που κοιμάται η γάτα σας, ώστε να απολαμβάνει το άρωμά της.

Silvervine (Actinidia polygama)

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 80% των γατών αντιδρά θετικά στο silvervine. Μάλιστα, αρκετές γάτες που δεν ανταποκρίνονται στο catnip, δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το φυτό. Η μυρωδιά του δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, όμως μπορεί να προσφέρει ήπια χαλάρωση. Τα πιο έντονα αποτελέσματα παρατηρούνται όταν η γάτα παίζει ή μασά τα φύλλα του.

Χαμομήλι

Το χαμομήλι είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες και στους ανθρώπους – το ίδιο ισχύει και για τις γάτες. Μπορείτε να της επιτρέψετε να μυρίσει αποξηραμένο χαμομήλι ή να της δώσετε πολύ μικρή ποσότητα. Πριν από οποιαδήποτε χρήση, ωστόσο, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο, ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλο για το δικό σας κατοικίδιο.

Λυκίσκος

Ο λυκίσκος είναι γνωστός για το άρωμα και τη γεύση που δίνει στην μπύρα, αλλά και για τις χαλαρωτικές του ιδιότητες. Η μπύρα και γενικά το αλκοόλ είναι επικίνδυνα για τις γάτες και απαγορεύονται αυστηρά. Παρ’ όλα αυτά, τα άνθη λυκίσκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να τα μυρίσει η γάτα, συμβάλλοντας στη μείωση του άγχους της.

Ασφαλής χρήση βοτάνων και φυτών

Είναι σημαντικό να μην επιτρέπετε στη γάτα σας να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες από τα παραπάνω βότανα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν στομαχικές ενοχλήσεις. Μια πολύ μικρή ποσότητα είναι υπεραρκετή.

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να τοποθετήσετε τα βότανα ή τα φυτά σε ένα υφασμάτινο πουγκί και να το δώσετε στη γάτα σας για παιχνίδι, πάντα υπό τη δική σας επίβλεψη. Έτσι μπορεί να απολαύσει το άρωμα και να χαλαρώσει χωρίς κινδύνους.

