Η Indie ψάχνει οικογένεια!
Πρόκειται για ένα πανέμορφο σκυλάκι περίπου 3 ετών, με μαύρο τρίχωμα και μικρές λευκές πινελιές που την κάνουν ξεχωριστή.
Αλλά δεν είναι μόνο η εμφάνισή της που θα σας κερδίσει, έχει και μια καρδιά γεμάτη αγάπη!
Είναι πολύ φιλική, αγαπά τους ανθρώπους και τα πηγαίνει υπέροχα με άλλα σκυλιά. Είτε πρόκειται για παιχνίδι, βόλτες ή απλά χαλάρωση δίπλα σας, η Indie χαίρεται να είναι πάντα μαζί σας.
Αν ψάχνετε έναν πιστό, γλυκό και τρυφερό σύντροφο, η Indie μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.