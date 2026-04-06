Η Indie ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα πανέμορφο σκυλάκι περίπου 3 ετών, με μαύρο τρίχωμα και μικρές λευκές πινελιές που την κάνουν ξεχωριστή.

Αλλά δεν είναι μόνο η εμφάνισή της που θα σας κερδίσει, έχει και μια καρδιά γεμάτη αγάπη!

Είναι πολύ φιλική, αγαπά τους ανθρώπους και τα πηγαίνει υπέροχα με άλλα σκυλιά. Είτε πρόκειται για παιχνίδι, βόλτες ή απλά χαλάρωση δίπλα σας, η Indie χαίρεται να είναι πάντα μαζί σας.

Αν ψάχνετε έναν πιστό, γλυκό και τρυφερό σύντροφο, η Indie μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.