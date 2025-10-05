Η ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026 συμπίπτει με την επανεξέταση του Σχεδίου Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, αυτή η συγκυρία δεν πρέπει να αποτελεί τυπική διαδικασία. Η Προεδρία δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να επηρεάσει συζητήσεις που συνήθως διαμορφώνονται από τις παραδοσιακά μεγαλύτερες χώρες-μέλη. Ο στόχος πρέπει να είναι η ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών φιλοδοξιών και των πραγματικών δυνατοτήτων των οικονομιών της Ευρώπης, καθώς και η αποτύπωση της κυπριακής συμβολής σε κρίσιμα ζητήματα.

Για την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η συζήτηση καθορισμού των προτεραιοτήτων στα εργασιακά θέματα είναι το ζήτημα της υπερβολικής νομοθέτησης. Η συνεχής παραγωγή κανονισμών περιορίζει την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τυχόν νέες ρυθμίσεις πρέπει να είναι απλές, εφαρμόσιμες και απαλλαγμένες από περιττά διοικητικά βάρη.

Τη θέση αυτή έχει αναδείξει και τονίσει η BusinessEurope, η πανευρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών, μέλος της οποίας είναι η ΟΕΒ, με συγκεκριμένες προτάσεις για μείωση διοικητικών υποχρεώσεων σε θέματα όπως η διαφάνεια στις αμοιβές, οι αποσπάσεις εργαζομένων και οι πρακτικές ασκήσεις.

Εξίσου σημαντική με την παύση στην υπερνομοθέτηση είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον της Ευρώπης και της Κύπρου. Οι ελλείψεις σε γνώσεις και ικανότητες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση απαιτούν συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ΟΕΒ στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια. Η ΑνΑΔ επένδυσε την τελευταία πενταετία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα κατάρτισης που ενίσχυσαν την απασχόληση και τις δεξιότητες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η BusinessEurope εισηγείται για την περίοδο 2028-2034 το 50% των πόρων του ESF+ να κατευθυνθεί σε δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, με το 15% να λειτουργεί ως κίνητρο για εργοδότες που επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Η δίκαιη απασχόληση αποτελεί πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ΟΕΒ έχει υποστηρίξει την ανάγκη εφαρμογής προτύπων που ενισχύουν την ισότητα και καταπολεμούν τις διακρίσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή της στην επιτροπή που διαμόρφωσε το διεθνές πρότυπο ISO 53800:2024 για την ισότητα φύλων στον χώρο εργασίας. Η ΟΕΒ, σε πλήρη σύμπλευση με την BusinessEurope, τονίζει ότι η ισότητα πρέπει να προωθείται με μέτρα εφαρμόσιμα στην πράξη, χωρίς να δημιουργούνται δυσανάλογα βάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Labour Mobility Package

Παράλληλα, η κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πρέπει να στηριχθεί σε απλές και διαφανείς διαδικασίες. Το «Πακέτο για την Κινητικότητα της Εργασίας» (Labour Mobility Package) μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Προεδρία. Με δεδομένες τις ελλείψεις σε τομείς όπως η οικοδομική βιομηχανία, η φιλοξενία, η πληροφορική, η υγειονομική περίθαλψη (λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού) και οι μεταφορές (επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών), η Κύπρος χρειάζεται ένα πλαίσιο που επιτρέπει την ομαλή εισδοχή και αξιοποίηση εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη αλλά και από τρίτες χώρες. Η ΟΕΒ έχει τονίσει ότι η διαδικασία απόκτησης αδειών πρέπει να απλουστευθεί. Όταν οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν το αναγκαίο προσωπικό, χάνουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει την Προεδρία για να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες. Η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των κοινωνικών επιδιώξεων και της ανάγκης για μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία. Η χώρα μας έχει τώρα τη δυνατότητα να αφήσει ουσιαστική συμβολή σε αυτόν τον στρατηγικό στόχο, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά ισχυρή. Η Κύπρος πρέπει να στηρίξει πολιτικές που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, και η ΟΕΒ θα συμβάλει προς αυτο τον στόχο.

* Λειτουργός, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΕΒ)