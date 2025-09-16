Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σήμερα σε τροχιά σταθερής και ισχυρής ανάπτυξης, δήλωσε σήμερα από την Πάφο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε την ανοδική πορεία με ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαική Ένωση, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, παρά τις συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή μας και σε άλλα μέρη και παρά το γεγονός ότι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης δοκιμάζονται, τόνισε.

Η συνετή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και η πολιτική βούληση για ανάπτυξη με προοπτική, οδηγούν σε απτά αποτελέσματα, ειδικά στο να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας.

Το δημόσιο χρέος της χώρας μας συνεχίζει να μειώνεται, επεσήμανε, και πρίν το τέλος του 2025 θα πετύχουμε τον στόχο μας να είναι κάτω από το 60%. Χαρακτήρισε το δεδομένο αυτό ως ένα ορόσημο που ενισχύει την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στέλλει μηνύματα σταθερότητας σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα μας.