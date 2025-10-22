Σοβαρές ανησυχίες εξέφρασαν ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στον διαγωνισμό του Δήμου Λευκωσίας για την εμπορική αξιοποίηση των χώρων του παλιού ΓΣΠ, μετά το χθεσινό ρεπορτάζ του «Φ», στο οποίο περιγραφόταν ο τρόπος που προκρίνεται από τον δήμο για την υποβολή προσφορών. Συγκεκριμένα, άτομα του χώρου με γνώση των διαδικασιών υποστήριξαν στον «Φ» πως ο τρόπος που φαίνεται να εξετάζει ο Δήμος Λευκωσίας για την προκήρυξη του διαγωνισμού ελλοχεύει κινδύνους για τον ανταγωνισμό.

Όπως τονίζουν, η απόφαση του Δήμου, δηλαδή η υποβολή προσφορών από κοινοπραξία εταιρειών για το σύνολο των χώρων και όχι από μεμονωμένους ενδιαφερόμενους για κάθε ένα από τα διαθέσιμα υποστατικά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ανταγωνισμό, να αποκλείσει εταιρείες που θα ήθελαν να υποβάλουν προσφορά και να οδηγήσει ακόμη και σε αποτυχία του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του, άρα και σε αχρείαστες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, ανησυχίες εκφράζονται και για τη μέθοδο «cold shell», με την οποία θα παραχωρηθούν τα καταστήματα, δηλαδή με τους εσωτερικούς χώρους σε βασική κατασκευαστική μορφή, χωρίς πλήρη ολοκλήρωση. Αυτό, όπως επισημαίνεται, θα συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις εταιρείες που θα αναλάβουν τα καταστήματα, κάτι που μπορεί να μειώσει το ενδιαφέρον.

«Έχουν βάση οι ανησυχίες, αλλά…»

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι οι ανησυχίες έχουν βάση και υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρξει μεγάλος αριθμός προσφορών. Ωστόσο, σημειώνει ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και αν επιτρεπόταν η υποβολή μεμονωμένων προσφορών, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να κατατεθούν προσφορές μόνο για τρεις ή τέσσερις από τους συνολικά επτά χώρους.

Παρότι ο Δήμος Λευκωσίας δηλώνει ότι κατανοεί τις ανησυχίες, εκτιμά ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι η απόφαση για υποβολή προσφορών για το σύνολο των χώρων προέκυψε μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης. Πηγές του Δήμου ανέφεραν στον «Φ» ότι η αρχική πρόθεση ήταν ο διαγωνισμός να καλύπτει και τα δύο μοντέλα, κοινοπραξίες για όλους τους χώρους και μεμονωμένους ενδιαφερόμενους, ωστόσο, το Γενικό Λογιστήριο έκρινε ότι αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε προβλήματα.

Γιατί επιλέγηκε αυτή η μέθοδος

Όπως μεταφέρεται από τον Δήμο, η παρουσία επτά ενοικιαστών χωρίς συντονισμό στον ίδιο χώρο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις με μεμονωμένους ενοικιαστές. Ταυτόχρονα, τονίζεται πως από τον διαγωνισμό δεν αποκλείεται κάποιος μεμονωμένος ενδιαφερόμενος να συνεργαστεί με άλλους μέσω κοινοπραξίας για να υποβάλει προσφορά για όλους τους χώρους.

Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός να «τρέξει» και με τα δύο μοντέλα (κοινοπραξία για όλους τους χώρους και μεμονωμένες προσφορές), το Γενικό Λογιστήριο υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινό μέτρο σύγκρισης μεταξύ τους. Έτσι, ο Δήμος προκρίνει τη λύση της ενιαίας προσφοράς, καθώς εκτιμά ότι θα έχει χαμηλότερο διαχειριστικό και συντονιστικό κόστος κατά τη λειτουργία τους.

Σε περίπτωση που οι ανησυχίες επιβεβαιωθούν και υπάρξει περιορισμένο ενδιαφέρον ή προβλήματα στη διαδικασία, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει πως υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένων προσφορών.