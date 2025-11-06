Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν προμηνύει ένα νέο παγκόσμιο χάος

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι κυβερνήσεις επικρίνονται για το γεγονός ότι δεν δίνουν αρκετή προσοχή στο Σουδάν – και δικαίως. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μεγαλύτερος και αυτός στη Γάζα πιο έντονος, αλλά όσον αφορά στην κλίμακα των δεινών των αμάχων, το Κέρας της Αφρικής δεν έχει όμοιο του.

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν μαίνεται από το 2023 και τον αγνοούμε επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση. Ωστόσο, αποστρέφουμε το βλέμμα μας με δική μας ευθύνη, γιατί αυτή η σύγκρουση προσφέρει μια πρόγευση του ένοπλου χάους που φαίνεται να χαρακτηρίζει τη μετάβαση του κόσμου από την κυριαρχία των ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεπλύνουμε τους αιώνες υπό τους Αμερικανούς, και πριν από αυτούς τους, τους Ευρωπαίους. Οι ενέργειές τους παίζουν κεντρικό ρόλο στη βία που εκτυλίσσεται, από την επιβολή αυθαίρετων συνόρων, μέχρι τις πιο πρόσφατες επεμβάσεις στο Ιράκ ή τη Λιβύη.

Ωστόσο, η μετα-δυτική εποχή του Σουδάν μοιάζει εξίσου αποικιακή, καθώς ο αγώνας μεταξύ δύο στρατηγών για την εξουσία και τα λάφυρα προσελκύει τις ανερχόμενες δυνάμεις που σήμερα απαιτούν να έχουν λόγο σε ό,τι αφορά το ποιος θα κυβερνά, θα εκμεταλλεύεται τα ορυχεία ή θα εμπορεύεται τα προϊόντα της περιοχής. Ο μεγαλύτερος ρόλος στην υποκίνηση της αναταραχής στο Σουδάν παίζεται από τα πλούσια κράτη του Κόλπου – ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ – καθώς και από την Αίγυπτο. Τα κέρδη περιλαμβάνουν τη γεωργία, τον χρυσό, το νερό και τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Η Κίνα, η Ερυθραία, το Ιράν, η Λιβύη και η Ρωσία συμμετέχουν επίσης.

Τα ΗΑΕ, παρά τις διαψεύσεις, υποστηρίζουν, χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), υπό την ηγεσία του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν “Χεμέτι” Νταγκάλο, οι οποίες έχουν γίνει πρόσφατα πρωτοσέλιδο λόγω της βίας κατά των αμάχων στην πρωτεύουσα του Νταρφούρ, Ελ Φασέρ. Ταυτόχρονα, συναλλάσσεται – και έτσι χρηματοδοτεί έμμεσα – τον αντίπαλο των RSF, τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (FAS), υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν. Ο χρυσός παίζει τεράστιο ρόλο. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα του Σουδάν, τα ΗΑΕ αγόρασαν σχεδόν το 97% των επίσημων εξαγωγών χρυσού του Σουδάν το 2024, το οποίο αναφέρεται μόνο σε εκείνο που πωλήθηκε από την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Μπουρχάν. Ωστόσο, οι RSF εξορύσσουν και πωλούν χρυσό, οπότε η πραγματική παραγωγή της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη από το επίσημο ποσό των 64,36 τόνων που αναφέρθηκε για το 2024, και τα ΗΑΕ αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος του.

Πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια, οι ΗΠΑ θα είχαν προσπαθήσει να φέρουν σε επαφή τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν και τα Ηνωμένα Έθνη θα είχαν προτείνει την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η εμπλοκή της Ουάσιγκτον ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, χλιαρή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για να κάνει περισσότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να έρθει σε σύγκρουση με σημαντικούς συμμάχους και επιχειρηματικούς εταίρους του Κόλπου, ενώ χρειάζεται την υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν το Ισραήλ και το Ιράν. Αλλά δεν είναι σαφές αν η Αμερική του Τραμπ θα ήθελε να εμπλακεί, ακόμη και αν δεν ίσχυε αυτό. Η λεγόμενη “Ευθύνη για Προστασία” – μια αρχή σύμφωνα με την οποία η διεθνής κοινότητα πρέπει να εμποδίζει τις κυβερνήσεις να σφαγιάζουν τους δικούς τους πολίτες – εμφανίστηκε στην ακμή της “φιλελεύθερης παγκόσμιας τάξης” των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά η “μόδα” έχει πλέον περάσει. Η πολιτική της ταυτότητας και το δικαίωμα των ισχυρών να ελέγχουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής κυριαρχούν στις μέρες μας.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να το συνοψίσει καλύτερα από την απόφαση του Τραμπ να μην πει τίποτα για τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν οι σφαγές αμάχων στο Ελ Φασέρ – συμπεριλαμβανομένων 460 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένα νοσοκομείο. Αντ’ αυτού, συνέχιζε τις προφανείς προετοιμασίες για μια επίθεση στη Βενεζουέλα, πιο κοντά στην πατρίδα του, και ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης στη Νιγηρία, αν αυτή δεν σταματήσει τις δολοφονίες χριστιανών από ισλαμιστές τρομοκράτες. Δεν έχει σημασία ότι δεν υπήρξε κάποια πρόσφατη τέτοια φρικαλεότητα που να εξηγεί την κίνηση του Τραμπ, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί από την τρομοκρατική βία των ισλαμιστών στη Νιγηρία είναι μουσουλμάνοι.

Κανείς δεν ξέρει πραγματικά πόσοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο του Σουδάν, αλλά οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι ο πόλεμος έχει εκτοπίσει 12,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης αναφέρει ότι 24,6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία πείνα. Όπως μου είπε ο Γουιλ Μπράουν, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο πρόγραμμα Αφρικής του European Council on Foreign Relations: “Οι μόνες χώρες που έχουν έστω και κατά προσέγγιση την απαιτούμενη δύναμη είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ, αλλά η Κίνα δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται και το Σουδάν δεν περιλαμβάνεται καν στη λίστα προτεραιοτήτων του Τραμπ”.

Αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό αποτέλεσμα του πολέμου φαίνεται να είναι η διαίρεση της χώρας σε δύο μέρη, με το δυτικό τμήμα του σημερινού Σουδάν να ελέγχεται από τις RSF και το ανατολικό από τις FAS. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Τον Ιούλιο του 2011, το νότιο τμήμα του Σουδάν αποσχίστηκε για να σχηματίσει ένα ανεξάρτητο κράτος μετά από χρόνια συγκρούσεων, παίρνοντας μαζί του τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Αλλά θα έλυνε κάτι ο περαιτέρω κατακερματισμός; Τόσο οι RSF όσο και οι FAS πολεμούν μαζί με δυσκίνητες συμμαχίες τοπικών πολιτοφυλακών, πολλές από τις οποίες εκπροσωπούν διακριτά εθνοτικά ή εδαφικά συμφέροντα. Μόλις επικεντρωθούν στο εσωτερικό, είναι πιθανό να στραφούν η μία εναντίον της άλλης – ακριβώς αυτό που συνέβη στο Νότιο Σουδάν.

Αυτή η αστάθεια δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον κανενός – με την πιθανή εξαίρεση των ληστρικών μισθοφόρων της Ρωσίας, που επωφελούνται από το χάος. Τα σχέδια των κρατών του Κόλπου για διαφοροποίηση και ανάπτυξη των οικονομιών τους απαιτούν περιφερειακή σταθερότητα. Η Ευρώπη απειλείται πολιτικά από την προοπτική περαιτέρω κυμάτων αιτούντων άσυλο. Τα σχέδια της Κίνας για τη σύνδεση των φυσικών πόρων της Αφρικής με την πατρίδα της μέσω της “Belt and Road” απαιτούν επενδύσεις σε ασφαλείς μεταφορές. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει η διάθεση των λιμανιών της Ερυθράς Θάλασσας του Σουδάν στο θαλάσσιο εμπόριο και την ασφάλεια, ακόμη και αν η σημερινή κυβέρνηση δεν φαίνεται να νιώθει έτσι.

Δεν έχω να προτείνω καμία λαμπρή νέα λύση. Αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε την επιστροφή σε μια χομπσιανή διαμάχη 19ου αιώνα για την εξουσία και τους πόρους στον νέο “πολυπολικό” κόσμο μας, η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των πολλών ξένων παραγόντων στο Σουδάν, την οποία θα μπορούν να πουλήσουν στους πολέμαρχους πελάτες τους, θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion