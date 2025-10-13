Ο Προσωπικός Ιατρός δεν είναι απλώς το πρώτο σημείο επαφής με το Σύστημα, αλλά ο αρμόδιος για την πρόληψη, τη διαχείριση της υγείας και την ορθή καθοδήγηση μας για τη λήψη υπηρεσιών εντός του ΓεΣΥ

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ όλων των πολιτών στο ΓεΣΥ, τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρόχων υπηρεσιών υγείας, την ισότιμη πρόσβαση των δικαιούχων και την οικονομική βιωσιμότητα και σταθερότητα του Συστήματος, αναφέρει στο Forbes η γενική διευθύντρια του ΟΑΥ Έφη Καμμίτση.

Εξηγεί πως η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ είναι διασφαλισμένη μέχρι και το 2032, βάσει και της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης. Το 2024 είχαμε έσοδα ύψους €1,8 δισ. και έξοδα €1,7 δισ., γεγονός που απέφερε ένα πλεόνασμα περίπου €100 εκατ., το οποίο προστέθηκε στο αποθεματικό του ΓεΣΥ.

Κυρία Καμμίτση, ως επικεφαλής του ΓεΣΥ, έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του, πού βρίσκεται σήμερα το σύστημα υγείας και ποιες οι βασικές σας προτεραιότητες;

Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας πέτυχε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, εφαρμόζοντας ένα καθολικό, αλληλέγγυο και ισότιμο σύστημα υγείας, το οποίο είναι δυναμικό και το οποίο εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Πετύχαμε την καθολική κάλυψη όλων των πολιτών στο ΓεΣΥ, τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρόχων, την ισότιμη πρόσβαση των δικαιούχων και την οικονομική βιωσιμότητα και σταθερότητα του Συστήματος.

Το πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει το ΓεΣΥ έχει επίσης ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις πλείστες υπηρεσίες να έχουν ενταχθεί και να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες των πολιτών. Το ΓεΣΥ βρίσκεται πλέον σε στάδιο σταθεροποίησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι στάσιμο. Εστιάζουμε σήμερα πλέον στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.

Παράλληλα, διαχρονικοί στρατηγικοί στόχοι παραμένουν η βελτίωση της ποιότητας, ο αποτελεσματικός έλεγχος και η αντιμετώπιση των καταχρήσεων, η διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας και ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού.

Η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ είναι γνωστό ότι είναι διασφαλισμένη μέχρι και το 2032, βάσει και της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης. Ποια τα πρόσφατα δεδομένα;

Η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ είναι διασφαλισμένη μέχρι και το 2032, όπως σωστά αναφέρατε, βάσει και της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης. Το 2024 είχαμε έσοδα ύψους €1,8 δισ. και έξοδα €1,7 δισ., γεγονός που μας έδωσε ένα πλεόνασμα περίπου €100 εκατ., το οποίο προστέθηκε στο αποθεματικό του ΓεΣΥ. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν απόλυτα με τις προβλέψεις της αναλογιστικής μελέτης του ILO και επιβεβαιώνουν τη σωστή οικονομική διαχείριση του Ταμείου.

Παράλληλα, το πλεόνασμα αυτό μας επιτρέπει να θωρακίσουμε περαιτέρω τη σταθερότητα του Συστήματος. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι το ΓεΣΥ παραμένει ανθεκτικό, ποιοτικό και αξιόπιστο αλλά και «προσανατολισμένο» στις ανάγκες των πολιτών.

Ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΟΑΥ στη λειτουργία του ΓεΣΥ;

Μέρος της επιτυχούς λειτουργίας του ΓεΣΥ εξαρτάται από την ικανότητα του Οργανισμού να λειτουργεί ευέλικτα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και προκλήσεων, που προκύπτουν σε συνεχή βάση. Τα συστήματα υγείας επιβάλλεται να είναι δυναμικά και να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα της υγείας.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του ΓεΣΥ θεωρώ ότι είναι οι παθογένειες που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο πριν το ΓεΣΥ, όπως είναι η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου και μηχανισμών εποπτείας που να διέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, η έλλειψη εξειδικευμένων δομών για τη διαχείριση επιστημονικών θεμάτων όπως κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα και ευρύτερα μηχανισμοί διασφάλισης της κλινικής τεκμηρίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και η έλλειψη κουλτούρας από πλευράς δικαιούχων και παροχέων σε ένα αλληλέγγυο και καθολικό σύστημα υγείας.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός;

Απόρροια των πιο πάνω, σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ανάγκη εμπέδωσης του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, ο έλεγχος των καταχρήσεων και της υπερ-χρήσης του Συστήματος. Επιπρόσθετες προκλήσεις αφορούν στην ομαλή ένταξη νέων υπηρεσιών στο Σύστημα, όπως τα ονομαστικά αιτήματα φαρμάκων και οι αποστολές ασθενών στο εξωτερικό, στην περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ και στην αντιμετώπιση αδυναμιών ή και δυσλειτουργιών στις διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός.

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

Αναφερθήκατε στην κουλτούρα. Παρατηρείται εκ μέρους του Οργανισμού μία προσπάθεια να καλλιεργήσει κουλτούρα σωστής χρήσης των υπηρεσιών αλλά και να ενημερώσει τους πολίτες για τον ρόλο του Προσωπικού Ιατρού σε συνεργασία με τους Προσωπικούς Ιατρούς. Εξηγήστε μας περισσότερα.

Ο Οργανισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κουλτούρας ορθολογιστικής χρήσης των υπηρεσιών του ΓεΣΥ από παροχείς και δικαιούχους, επενδύοντας συνεχώς σε εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι ο Προσωπικός Ιατρός δεν είναι απλώς το πρώτο σημείο επαφής με το Σύστημα, αλλά ο αρμόδιος για την πρόληψη, τη διαχείριση της υγείας και την ορθή καθοδήγηση μας για τη λήψη υπηρεσιών εντός του ΓεΣΥ. Για αυτό χρειάζεται να τον εμπιστευτούμε και να κτίσουμε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.

Γνωρίζουμε ότι για ένα μέρος των δικαιούχων η κατανόηση αυτού του ρόλου δεν είναι προφανής, κυρίως λόγω της πραγματικότητας που επικρατούσε πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπου η οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη (με εξαίρεση την παιδιατρική) και οι πολίτες είχαν συνηθίσει να απευθύνονται απευθείας σε Ειδικούς Ιατρούς, χωρίς την αναγκαία αρχική αξιολόγηση ή τη συνεχή παρακολούθηση από έναν ιατρό που γνωρίζει συνολικά το ιατρικό τους ιστορικό.

Ποια η σχέση του ΟΑΥ με θεσμικούς φορείς και εμπλεκόμενα μέρη;

Ο ΟΑΥ διατηρεί σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, τους θεσμικούς εκπρόσωπους των παροχέων υπηρεσιών υγείας (ιατρών, νοσηλευτηρίων, κλινικών εργαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακοβιομηχανία, ΑΕΥ, νοσηλευτών, μαιών και οδοντιάτρων) και με τους εκπροσώπους των ασθενών.

Πρόκειται για μια συνεργασία θεμελιώδη και πολυεπίπεδη, καθώς ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη και καταγράφει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παροχείς και οι δικαιούχοι με κοινό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Κυρία Καμμίτση, κλείνοντας, θα θέλαμε τις θέσεις σας για το ζήτημα των καταχρήσεων και ποια μέτρα λαμβάνει ο Οργανισμός για την αντιμετώπιση τους;

Είναι γεγονός ότι οι καταχρήσεις είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί έντονα και σε συνεχή βάση τόσο το δικό μας όσο και τα υπόλοιπα συστήματα υγείας. Στον τομέα αυτό, ο Οργανισμός καταβάλλει μια πολυεπίπεδη προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των καταχρήσεων, με μέτρα που απευθύνονται τόσο προς τους συμβεβλημένους παροχείς υπηρεσιών όσο και προς τους δικαιούχους του Συστήματος.

Ο Οργανισμός κινείται σε δύο κατευθύνσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Από τη μία είναι η ενδυνάμωση και η εντατικοποίηση των ελέγχων των απαιτήσεων αποζημίωσης που υποβάλλονται από τους παροχείς και από την άλλη η ενίσχυση της ποιότητας μέσω εφαρμογής ποιοτικών κριτηρίων, δεικτών απόδοσης, πρωτόκολλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών. Επιπρόσθετα, μελετάται η αναθεώρηση των μεθόδων αποζημίωσης των παροχέων έτσι ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό οι καταχρηστικές συμπεριφορές, όπως επίσης διενεργούνται σε συνεχή βάση ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες αποσκοπούν στη διαμόρφωση ορθής κουλτούρας και υπεύθυνης στάσης.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον θεσμικό σας ρόλο και ποιο είναι το όραμα σας για το μέλλον του ΓεΣΥ;

Ως Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, θεωρώ καθοριστικής σημασίας τη χρηστή και αποτελεσματική διακυβέρνηση του Οργανισμού, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του ΓεΣΥ.

Ο ρόλος μου επικεντρώνεται στην εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού, με στόχο ο Οργανισμός να παραμένει ευέλικτος, σύγχρονος, προορατικός και ικανός να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις υφιστάμενες αλλά και στις μελλοντικές προκλήσεις. Ευρύτερο όραμα μου είναι να συμβάλλουμε διαρκώς μέσω της λειτουργίας του ΓεΣΥ, στη βελτίωση του επιπέδου υγείας και των δεικτών υγείας όλων των πολιτών.