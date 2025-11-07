Η ERB CYPRIALIFE, εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της ασφάλισης ζωής και υγείας. Με αναλλοίωτες αξίες και συνεχή προσαρμογή στις ανάγκες της κοινωνίας, η Εταιρεία προσφέρει αξιόπιστες, ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν κάθε ασφαλιστική ανάγκη των πελατών της.

H συνένωση της CNP CYPRIALIFE, με την ασφαλιστική εταιρεία ζωής της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life, δυναμώνει ακόμα περισσότερο την εταιρεία που πλέον είναι μέλος της οικογένειας της EUROBANK, του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού Οργανισμού στην Κύπρο.

Με ένα έμπειρο δίκτυο επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων ανά το παγκύπριο, η ERB CYPRIALIFE βρίσκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας ζωής και υγείας, αποταμίευσης και επένδυσης και συνταξιοδοτικού σχεδιασμού.

Η μακροχρόνια εμπιστοσύνη που έχει χτίσει με τους ασφαλισμένους της βασίζεται στη συνέπεια, στην υπευθυνότητα και στην υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Η ανθρώπινη επαφή είναι θεμελιώδης.

Το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύνδεσμο ανάμεσα στην Εταιρεία και τον πελάτη. Μέσα από την εμπειρία, τη συνεχή εκπαίδευση και την προσωπική προσέγγιση, οι συνεργάτες της διασφαλίζουν ότι κάθε ασφαλισμένος νιώθει ότι βρίσκεται σε δυνατά, καλά χέρια.

Ανδρεανή Καλλιμάχου, Γενική Διευθύντρια ERB CYPRIALIFE

Η ERB CYPRIALIFE έχει στο επίκεντρο των προσπαθειών της την αποτελεσματική ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές ανάγκες και επιθυμίες του σύγχρονου ανθρώπου και την καλύτερη εμπειρία πελάτη ανά πάσα στιγμή.

Με ένα διευρυμένο φάσμα προϊόντων Ζωής, Υγείας και Ατυχημάτων, προσφέρει σήμερα αυτό που όχι μόνο τον ικανοποιεί, αλλά και που πολλές φορές ξεπερνά τις προσδοκίες του. Η ERB CYPRIALIFE είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία ζωής που εισήγαγε την εφαρμογή

Mobile App στην κυπριακή αγορά, ανοίγοντας έτσι την πρωτοποριακή ψηφιακή πύλη Insupass στους πελάτες της, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες που τους αφορούν 24/7 και τη δυνατότητα αποστολής των απαιτήσεων ηλεκτρονικά.

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, η ERB CYPRIALIFE στηρίζει έμπρακτα σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, όπως η υγεία, η παιδεία και ο αθλητισμός, μέσα από ποικίλες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η δυναμική της παρουσία, πέρα από τον ασφαλιστικό κλάδο, εκτείνεται ενεργά και στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Κύπρου.

Στον τομέα μας, είμαστε καινοτόμοι και ενισχύουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με προϊόντα που καλύπτουν νέες ανάγκες που προκύπτουν και λύσεις που πραγματικά χρειάζονται οι πελάτες μας.

Παράλληλα, επενδύουμε σταθερά στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση των ασφαλιστικών μας συμβούλων ενισχύοντας τους με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων που διευκολύνουν τη δουλειά τους και ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη μας.

Με συνέπεια και προοπτική, συνεχίζουμε να δημιουργού με λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και τη σιγουριά των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Στην ERB CYPRIALIFE, η ποιότητα και η αξιοπιστία αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής και της καθημερινής λειτουργίας της. Με αυτές τις αξίες, η εταιρεία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης στη νέα εποχή της ασφάλισης στην Κύπρο. Και είναι ακόμη πιο δυνατή, δίπλα στους ασφαλισμένους της. Σταθερός σύμμαχος ζωής για όλους!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ERB CYPRIALIFE, Λεωφ. Ακροπόλεως 17, 2006,

Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22111213