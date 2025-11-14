Η Τράπεζα Κύπρου, έχοντας στη διάθεσή της μια διαρκώς εξελισσόμενη ευρεία γκάμα ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, πρωτοπορεί, καινοτομεί και απλοποιεί την επαφή με τους πελάτες της παρέχοντάς τους μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Εστιάζοντας στις ανάγκες τους, φροντίζει να δηλώνει παρούσα σε κάθε επόμενή τους κίνηση.

Η τεχνολογία του online Στεγαστικού Δανείου της Τράπεζας Κύπρου, μετατρέπει την εμπειρία του στεγαστικού δανείουσε κάτι απλό, γρήγορο και με λιγότερεςαπαιτήσεις.

Τώρα μπορείς να αποκτήσεις το πρώτο σου σπίτι, το εξοχικό ή το «πράσινο» σου ακίνητο, εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά, από το σπίτι, το γραφείο ή το κινητό σου και να λάβεις απάντηση εντός 24 ωρών.

Ο χρόνος των επισκέψεών σου στην Τράπεζα ελαχιστοποιείται και η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Η αίτηση γίνεται ψηφιακά και άμεσα με αποτέλεσμα η εμπειρία είναι απλή και διαφανής.

Διαδικασία με απόλυτη διαφάνεια

Ο πελάτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή:

◗ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτηση

◗ ποια έγγραφα χρειάζονται

◗ πότε θα πάρει απάντηση

Όλα γίνονται με μερικά κλικ, μέσω Internet Banking ή της εφαρμογής BoC Mobile App. Οι ενδιαφερόμενοι:

◗ υποβάλλουν online την αίτηση

◗ επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα

◗ λαμβάνουν απάντηση μέσα σε 24 ώρες

Η τελική έγκριση δίνεται χωρίς ν’ απαιτείται φυσική παρουσία σε κατάστημα. Τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας Online Στεγαστικού Δανείου για τους πελάτες:

◗ Επιλογή κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου

◗ Δυνατότητα κοινής αίτησης για ζευγάρια

◗ Μειωμένο επιτόκιο για μέλη του σχεδίου επιβράβευσης pronomia

◗ Προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα κάθε αιτητή

◗ Άμεση ενημέρωση για την πορεία της αίτησης μέσω SMS & 1bank

◗ Ηλεκτρονική επισύναψη εγγράφων – χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα

Μια νέα εποχή στην τραπεζική εμπειρία

Η νέα διαδικασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την εξυπηρέτηση των πελατών: μείωση γραφειοκρατίας, βελτίωση της εμπειρίας, διαφάνεια και ταχύτητα.

Οι πελάτες έχουν συνεχή εικόνα της προόδου της αίτησής τους και απολαμβάνουν μια αναβαθμισμένη, αποδοτική και φιλική εμπειρία.

Υπολόγισε το ποσό που μπορείς να δανειστείς

Η Τράπεζα Κύπρου δημιούργησε πρόσφατα τον Υπολογιστή Ποσού Χρηματοδότησης, ένα πρωτοποριακό εργαλείο που βοηθά τους πελάτες της να λαμβάνουν ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις σε σχέση με νέο δανεισμό.

Πρόκειται για ακόμα μία δράση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης της Τράπεζας για ενίσχυση και προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Ο υπολογιστής είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου και αποτελεί μια εύχρηστη πλατφόρμα για τον υπολογισμό του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει ο κάθε πελάτης, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα.

Οι χρήστες μπορούν γρήγορα να αξιολογήσουν τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν σε νέες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως για στεγαστικό δάνειο, προσωπικό δάνειο ή ενοικιαγορά αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα λαμβάνουν πληροφόρηση σε σχέση με:

– το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που μπορούν να δανειστούν βάσει του ποσοστού της δικής τους συνεισφοράς,

– τη μέγιστη αξία ακινήτου ή οχήματος που μπορούν να αγοράσουν και

– τη μέγιστη μηνιαία δόση που μπορούν να καταβάλλουν.

Το σπίτι σου. Το μέλλον σου. Ψηφιακά.

Η Τράπεζα Κύπρου και το online Στεγαστικό Δάνειο μεταμορφώνουν την εμπειρία απόκτησης στέγης – γρήγορα, απλά και με σεβασμό στις δικές σου ανάγκες.

Ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι προς το δικό σου σπίτι, 100% ψηφιακά, με την αξιοπιστία που σου αξίζει. Όλες οι λεπτομέρειες, τα κριτήρια και η online αίτηση σε περιμένουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.bankofcyprus.com

Τηλέφωνο: 800 00 800

(+357) 2212 8000

(για κλήσεις από το εξωτερικό