Ο ρόλος των Επενδυτικών Κεφαλαίων ως βασικός πυλώνας της κυπριακής και διεθνούς οικονομίας

Η βιομηχανία των επενδυτικών κεφαλαίων (Investment Funds) εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας. Παρέχει ρευστότητα, ενισχύει την καινοτομία και λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Κύπρος αναδεικνύεται ταχύτατα ως περιφερειακό κέντρο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό ευρωπαϊκής εποπτείας, γεωγραφικού πλεονεκτήματος και καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Κύπρος διαθέτει όχι μόνο μια ανθεκτική οικονομία, αλλά και ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, γεγονός που την καθιστά ιδανικό προορισμό τόσο για έμπειρους όσο και για νεοεισερχόμενους επενδυτές. Αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί την Κύπρο είναι η ανταγωνιστικότητα στο κόστος λειτουργίας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Για μεσαίου μεγέθους funds, αυτός ο συνδυασμός καθιστά τη χώρα εξαιρετικά ελκυστική, συγκριτικά με άλλα καθιερωμένα ευρωπαϊκά κέντρα και έχει συμβάλει καθοριστικά στη ραγδαία αύξηση του αριθμού διεθνών διαχειριστών, που επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα ή υποστηρικτικό κέντρο δραστηριοτήτων.

Η δυναμική του τομέα:

Στοιχεία και Τάσεις

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group (BCG), η παγκόσμια βιομηχανία διαχείρισης κεφαλαίων έφθασε τα $128 τρισεκατομμύρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση +12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εντυπωσιακό είναι ότι το 70% της αύξησης εσόδων των εταιρειών διαχείρισης προήλθε από την απόδοση των αγορών, και όχι μόνο από νέες εισροές κεφαλαίων, στοιχείο που υπογραμμίζει τον ρόλο της αγοράς ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης. Επιπλέον, οι προβλέψεις της PwC τοποθετούν τα παγκόσμια κεφάλαια υπό διαχείριση στα $171 τρισ. έως το 2028.

Στην Κύπρο, η ανάπτυξη είναι εξίσου εντυπωσιακή. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε €10,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε τριμηνιαία βάση και 18% ετησίως.

Σύμφωνα με την Cyprus Investment Fund Association (CIFA), η κατανομή των κεφαλαίων για το Q1 2025 διαμορφώνεται ως εξής:

◗ 63% αφορά περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι AIFMs

◗ 17% περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι AIFMs και οι Εταιρείες Διαχείρισης UCITS

◗ 9% από τους Sub-threshold AIFMs

◗ 10% από τις Εταιρείες Διαχείρισης UCITS

◗ και μόλις 1% από τα Ρυθμιζόμενα UCIs που διαχειρίζονται ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων.

Η Κύπρος υπήρξε από τα πρώτα κράτη-μέλη της ΕΕ που εφάρμοσαν την Οδηγία για τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (AIFMD) στο εθνικό τους δίκαιο, δημιουργώντας ένα πλήρως εναρμονισμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο.

Οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, όπως η AIFMD II, ενισχύουν περαιτέρω τη διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών και τις δυνατότητες διασυνοριακής διανομής επενδυτικών προϊόντων.

Σε συνεργασία με την CySEC και τη CIFA, η χώρα έχει διαμορφώσει ένα ευέλικτο, σύγχρονο και φιλικό πλαίσιο για τη λειτουργία όλων των τύπων funds — από UCITS και AIFs έως RAIFs.

Σύμφωνα με στοιχεία της CySEC (Q1 2025):

◗ Το 31% των κεφαλαίων των AIFs/RAIFs επενδύονται σε Private Equity,

◗ 16,6% σε Real Estate,

◗ 12,5% σε Hedge Funds

Αντίστοιχα, η δομή επενδυτών περιλαμβάνει: 63,4% well-informed, 24,5% επαγγελματίες, και 12,1% ιδιώτες επενδυτές.

Συνολικά, στην Κύπρο λειτουργούν 322 εταιρείες διαχείρισης και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (UCIs), εκ των οποίων οι 254 είναι ενεργοί. Από αυτούς,οι 224 επενδύουν πλήρως ή μερικώς στην Κύπρο, ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία με κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 27% των συνολικών κεφαλαίων (περίπου €2,9 δισ.). Οι επενδύσεις στην Κύπρο κατανέμονται κυρίως σε Private Equity (70,8%), ενώ το 12,8% κατευθύνεται σε Real Estate, αντικατοπτρίζον ταςτην έμφαση σε πιο εξειδικευμένες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Σύγχρονες στρατηγικές επενδύσεων και αναδυόμενες τάσεις

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα Investment funds λειτουργούν ως θεμέλιος λίθος της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, προσφέροντας ρευστότητα στις αγορές και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση για θεματικά funds όπως αυτά που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την υγεία και το ESG, αναδεικνύει μια δομική μεταστροφή προς επενδύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν το νέο επενδυτικό τοπίο περιλαμβάνουν:

◗ ESG & Green Funds: Επενδύσεις σε έργα καθαρής ενέργειας, βιώσιμων υποδομών και πράσινων τεχνολογιών

◗ Private Equity & Venture Capital: Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων καιstartups, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας, fintech και υγείας

◗ Real Assets & Real Estate Funds: Επενδύσεις σε ακίνητα, τουριστικές υποδομές, logistics και ενέργεια

◗ Digital Assets & Tokenisation: Αξιοποίηση τεχνολογιών blockchain για μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές.

Η Κύπρος διαθέτει την τεχνολογική υποδομή, τη θεσμική ωριμότητα και τις επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για να πρωταγωνιστήσει στη νέα αυτή εποχή των θεματικών και εναλλακτικών επενδύσεων.

Τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν, επομένως, στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία. Μέσα από τον θεσμό των επενδυτικών κεφαλαίων, η Κύπρος αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κεφαλαιακό οικοσύστημα, που περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, sovereign funds και High-net-worth επενδυτές.

Η εισροή διεθνούς κεφαλαίου στη χώρα συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά και στον μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση.

Προσφέροντας ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, φορολογική σταθερότητα και προσαρμοστικότητα στις παγκόσμιες τάσεις, η Κύπρος εδραιώνεται ως σημαντικός κόμβος διαχείρισης επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την πλευρά της, η Alpha Bank Cyprus, με συνεχή παρουσία στον κυπριακό και διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο, προσφέρει υπηρεσίες depositary και custodian, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμίσεις, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και διαφάνεια στις συναλλαγές. Η εμπειρία μας, καθιστά την τράπεζα έναν αξιόπιστο συνεργάτη για διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικούς επενδυτές, και συμβάλει στην εδραίωσή της ως κρίσιμο κόμβο στην κυπριακή αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών επενδυτών.

Παράλληλα, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της Alpha Bank, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λειτουργία ενός AIF (Alternative Investment Fund) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για επενδυτές που αναζητούν εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα υψηλής εξειδίκευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη στρατηγική του Ομίλου να προσφέρει ένα πλήρες φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών στους πελάτες του.

