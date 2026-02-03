Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα, το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, ιδρύθηκε το 1646, κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, από ομάδα Φραγκισκανών μοναχών της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων, με έδρα τα Ιεροσόλυμα, που ανήκει στην Καθολική εκκλησία.

Η λειτουργία του Σχολείου συνεχίζεται έκτοτε ακατάπαυστα, πάντα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και παραμένει ανοικτό σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Θεωρείται Εθνικό Σχολείο και, από την ίδρυσή του, αναγνωρίζεται ως Σχολείο της Λατινικής κοινότητας, δηλαδή των Κυπρίων με καθολικό θρήσκευμα.

Στο Κολέγιο Τέρρα Σάντα τα δίδακτρα είναι τα χαμηλότερα σε κάθε βαθμίδα. Σήμερα φοιτούν κατά κύριο λόγο Ελληνορθόδοξοι μαθητές/τριες, που αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 20% προέρχεται από τις θρησκευτικές κοινότητες των Λατίνων, των οποίων τα δίδακτρα επιχορηγούνται ενώ από το 1990 η Δημοκρατία επιχορηγεί για φοίτηση στο Τέρρα Σάντα και τα δίδακτρα των παιδιών της Μαρωνιτικής κοινότητας. Μετά το κλείσιμο του Μελκονιάν επιχορηγούνται στη Μέση εκπαίδευση και τα δίδακτρα των Αρμενίων μαθητών μας.

Ιστορική Διαδρομή:

Ίδρυση 1646 ως Δημοτικό Σχολείο, ένας φάρος γνώσης και χριστιανοσύνης στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής.

Έτος 1913, κατά την Αγγλοκρατία επεκτείνεται με την έναρξη λειτουργίας Γυμνασίου-Λυκείου, αρχικά ως αρρεναγωγείο.

Από το 1955 το Σχολείο μεταφέρεται σε νεόκτιστο ιδιόκτητο κτήριο στο ύψωμα της Αγίας Παρασκευής, στην Ακρόπολη, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα και γίνεται οικοτροφείο.

Έτος 1972 ξεκινά η λειτουργία Νηπιαγωγείου ενώ το σχολείο παύει να είναι αρρεναγωγείο και μετατρέπεται μικτό σχολείο. Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί ως οικοτροφείο για μερικά ακόμη χρόνια, με ξεχωριστές πτέρυγες για αγόρια και κορίτσια, τα οποία συναντιόνταν μόνο κατά την ώρα του φαγητού και στο σινεμά που λειτουργούσε εντός του σχολείου.

Από το έτος 2012 έως το 2022 πραγματοποιείται σταδιακά η κτιριακή και αντισεισμική αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Έτος 2022 ξεκινά η λειτουργία του Βρεφοκομικού Σταθμού.

Το Σχολείο σήμερα διαθέτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από Βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι Λύκειο, καλύπτοντας ηλικίες από 4 μηνών έως 18-19 ετών. Ο συνολικός αριθμός μαθητών φτάνει περίπου τους 740, ενώ το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε 107 άτομα.

Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΥΠΑΝ και το σχολείο εμπίπτει στην κατηγορία των ιδιωτικών σχολείων «Ιδίου Τύπου». Η γλώσσα διδασκαλίας του αναλυτικού προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ οι επίσημες ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι η Αγγλική και η Ιταλική.

Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει τον Βρεφονηπιακό σταθμό για παιδιά από 4 μηνών έως 3 ετών, το Νηπιαγωγείο για παιδιά 3 έως 4 ετών και τις Προδημοτικές Τάξεις για παιδιά άνω των 4.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, αλληλοσεβασμού, κοινωνικές δεξιότητες και γνωστικές με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Στις Προδημοτικές μπαίνουν οι βάσεις για τη μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο.

Στο πρωινό πρόγραμμα προσφέρονταιa επίσης μαθήματα Θεάτρου, Αγγλικών, Μουσικής, ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα προστίθενται και άλλες δραστηριότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών.

Δημοτικό

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση και καλύτερη υποστήριξη των μαθητών.

Στο Δημοτικό σχολείο εφαρμόζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοσίου σχολείου, εμπλουτισμένο με επιπλέον ώρες στα Ελληνικά, Μαθηματικά, Τέχνη και στα Αγγλικά. Επιπλέον, διδάσκοντα μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων.

Συνολικά, ο χρόνος διδασκαλίας στο σχολείο μας υπερβαίνει τις 250 περιόδους ετησίως σε σύγκριση με το Δημόσιο Σχολείο.

Από την Α΄ Δημοτικού ξεκινούν μαθήματα Ρομποτικής, Αγγλικών και Ιταλικών, ενώ στο μάθημα της Τέχνης έχει αφιερωθεί μία επιπλέον διδακτική περίοδος για την αγγειοπλαστική και άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Απογευματινό Σχολείο

Στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί απογευματινό σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων μέχρι και τις 17:00 κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά ολοκληρώνουν την κατ’ οίκον εργασία και μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως χορός, σκάκι, taekwondo, θέατρο ή ρομποτική. Επίσης εξωτερικοί συνεργάτες προσφέρουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σχολείου μαθήματα αντισφαίρισης (tennis) και ποδοσφαίρου.

Όσα παιδιά επιθυμούν, μπορούν να γευματίσουν στο Σχολείο.

Γυμνάσιο

Η εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου προϋποθέτει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Το Γυμνάσιο μας παραμένει Ελληνόφωνο και ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοσίου Σχολείου , εμπλουτισμένο με επιπλέον ώρες στα Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Πληροφορική.

Απογευματινά Μαθήματα Γυμνασίου

Στο Γυμνάσιο προσφέρονται, αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων, ενισχυτικά μαθήματα Ελληνικών και Μαθηματικών για τους μαθητές που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.

Επίσης, πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα με στόχο την εντατική προετοιμασία των μαθητών/τριων στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών και την εξάσκηση στην ύλη των εξετάσεων εισδοχής του Κολεγίου Τέρρα Σάντα. Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και τα τμήματα είναι ολιγομελή, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη διδασκαλία.

Λύκειο

Με τη φοίτηση στο Λύκειο ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις δύο περιοχές που προσφέρονται: Ελληνική ή Αγγλική. Στην Ελληνική περιοχή προσφέρονται οι ομάδες προσανατολισμού και οι κατευθύνσεις της δημόσιας εκπαίδευσης με επιπλέον ενίσχυση στα μαθήματα κατεύθυνσης.

Η Αγγλική περιοχή «παρομοίου τύπου» λειτουργεί με διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στα IGCSE & A-LEVEL και οι μαθητές/τριες, παρακάθονται τις αντίστοιχες εξωτερικές εξετάσεις, ενώ συμβαδίζουν στο επίπεδο της Ιταλικής γλώσσας με τους μαθητές της Ελληνικής περιοχής (ιδίου τύπου) βάσει του διπλώματος πιστοποίησης PLIDA.

Ακαδημαϊκά, οι τελειόφοιτοί μας είναι επαρκώς καταρτισμένοι για εισδοχή σε οποιαδήποτε ανώτατη σχολή επιθυμούν τόσο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Αγγλία, όσο και ευρύτερα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σπουδές στην Ιταλία

Από το 2025 λειτουργεί ειδικό Τμήμα για τις σπουδές στην Ιταλία, το οποίο παρέχει στους μαθητές αρχική ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τις σπουδές τους στη χώρα. Σε όσους μαθητές επιλέξουν την Ιταλία ως χώρα σπουδής προσφέρεται στήριξη σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της διεκπεραίωσης εγγράφων, πιστοποιήσεων, μεταφράσεων και κάθε άλλης αναγκαίας διαδικασίας, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το Τμήμα των Σπουδών στην Ιταλία είναι ανοικτό και σε μαθητές άλλων σχολείων εάν το επιθυμούν.

Συνεργασίες και Συμφωνίες

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το Κολέγιο Τέρρα Σάντα αποτελεί το πρώτο και μοναδικό Σχολείο που έχει αναγνωριστεί ως «English Educational Partner» του Cambridge University Press & Assessment στην Κύπρο. Η διάκριση αυτή συνοδεύεται από αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την Προδημοτική έως το Λύκειο.

Επίσης το Σχολείο έχει συνάψει συμφωνία με τη Società Dante Alighieri, έναν ιταλικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος έχει σκοπό την προώθηση της ιταλικής κουλτούρας και γλώσσας ανά τον κόσμο και αποτελεί τον επίσημο φορέα που χορηγεί και διεξάγει τις εξετάσεις PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). Οι εν λόγω εξετάσεις αναγνωρίζουν το επίπεδο γνώσης της ιταλικής γλώσσας μέσω επίσημου πιστοποιητικού, το οποίο εκδίδεται από τη Società Dante Alighieri σύμφωνα με σύμβαση που έχει με το Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας.

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα ως εξεταστικό κέντρο

Των εξετάσεων PLIDA, για την Κύπρο.

Των εξετάσεων Cambridge, για την Αγγλική Γλώσσα

Για τις εξετάσεις πληροφορικής ECDL

Οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων προετοιμάζονται στο σχολείο για τις διάφορες εξωτερικές εξετάσεις στα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές κ.α.

Καλοκαιρινό Σχολείο

Το Σχολείο λειτουργεί καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, από την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου έως και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων εντός και εκτός Σχολείου, καθώς και εκδρομές, προσφέροντας μια δημιουργική και εκπαιδευτική εμπειρία στους συμμετέχοντες/ουσες.

Στο καλοκαιρινό σχολείο γίνονται δεκτά παιδιά και άλλων δημόσιων/ιδιωτικών Σχολείων.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Σχολείο έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση για το πρόγραμμα ERASMUS + και για το τρέχον έτος, υλοποιεί τρία προγράμματα ανταλλαγής μαθητών με συνεργαζόμενα σχολεία στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Επίσης το Σχολείο έχει πετύχει να εκλεγεί ως Σχολείο Πρεσβευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι μαθητές μας έχουν εκπαιδευτεί ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Τον προσεχή Φεβρουάριο θα επισκεφθούν το Στρασβούργο, ενισχύοντας την κατανόησή τους για τις διαδικασίες και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΕΤΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: οι θεμελιώδεις αρχές του Κολεγίου

Η συνεργασία, η συνύπαρξη και ο αλληλοσεβασμός ανάμεσα στα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκευτικών αντιλήψεων, αποτελούν το όραμα του Κολεγίου μας.

Για την επίτευξη των στόχων μας, πέρα από την ακαδημαϊκή κατάρτιση, επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών με κοινωνική ευαισθησία. Το Σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μετάδοση του αισθήματος και των αξιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, συμμετέχοντας στο κοινό όραμα να στηρίξουμε κάθε συνάνθρωπο, παρέχοντάς του τη βοήθεια που χρειάζεται για να συνεχίσει.

Κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους όλοι οι κύκλοι φοίτησης από το Νηπιαγωγείο μέχρι και Λύκειο εμπλέκονται σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες όπως:

Συλλογή ρουχισμού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία δωρίζονται σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Συμμετοχή σε πορείες και Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις:

Ροζ Φιγούρες :οργανωμένη συμμετοχή μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Κολεγίου.

Πορεία σωματείου Lions για άτομα με αυτισμό : συμμετοχή μαθητών/τριων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Κολεγίου, με τη συνοδεία της πορείας από την μπάντα του Σχολείου.

Πορεία Εθελοντών Πεζοπόρων Ραδιομαραθώνιου από Λεμεσό – Λευκωσία : οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες του Λυκείου συμμετέχουν ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει καθιερωθεί η μπάντα του Σχολείου να υποδέχεται τους πεζοπόρους κατά την είσοδό τους στη Λευκωσία και να τους συνοδεύει, προσδίδοντας ρυθμό, κατά τα τελευταία 4 χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό στο ΡΙΚ.

365 SGC RUN WALK: συμμετοχή μαθητών/τριων Γυμνασίου – Λυκείου στον αγώνα δρόμου για άτομα με αναπηρία.

Run for Autism: συμμετοχή μαθητών/τριων Γυμνασίου – Λυκείου στον αγώνα δρόμου

Επισκέψεις μαθητών/τριων σε Ειδικά Σχολεία και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Συλλογή χρημάτων με σκοπό την προσφορά:

Ενδοσχολικά τουρνουά καλαθόσφαιρας και ποδοσφαίρου με ενδεικτικό κόστος ανά μαθητή Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου.

Ημέρα χωρίς στολή με ενδεικτικό κόστος ανά μαθητή Γυμνασίου – Λυκείου

Κουμπαράς ΠΑΣΥΚΑΦ.

Έρανος για Ερυθρό Σταυρό.

Παζαράκι Ημερίδας Εθελοντισμού Γυμνασίου- Λυκείου για οικονομική ενίσχυση των φιλανθρωπικών Συνδέσμων : Υπάρχω, Ένα Όνειρο Μία Ευχή, ΣΠΑΒΟ, Μωρά Θαύματα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Δυσλεξίας, Ηλιακτίδα, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας.

Πώληση ημερολογίων εικονογραφημένων από τα παιδιά του Δημοτικού και διάφορες πήλινες χειροτεχνίες .

Χριστουγεννιάτικη παράσταση στα ιταλικά από μαθητές/τριες Γυμνασίου – Λυκείου

Με τη συλλογή χρημάτων από τους εθελοντές του Γυμνασίου – Λυκείου το Σχολείο έχει δωρίσει ζυγαριά και ιατρικό εξοπλισμό στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Επίσης, τον επόμενο μήνα οι μαθητές μας θα δωρίσουν ειδικές πολυθρόνες, αναγκαίες για την πρακτική skin-to-skin, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη φροντίδα και ανάπτυξη των νεογνών της Εντατικής Μονάδας, ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και την αλληλεγγύη της σχολικής μας κοινότητας.

Ενώ όραμα των μικρών εθελοντών του Δημοτικού Σχολείου, αποτελεί η αγορά παιχνιδιού, προσβάσιμο και σε παιδιά ΑΜΕΑ, το οποίο θα τοποθετηθεί σε πάρκο με παιδική χαρά του Δήμου Στροβόλου.

Όλα τα έσοδα από τη χριστουγεννιάτικη ιταλική παράσταση διατέθηκαν για την αγορά χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για άπορες οικογένειες, μέσω του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

Ημερίδα Εθελοντισμού κατά την οποία πραγματοποιήθηκε:

αιμοδοσία, δειγματοληψία, βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις και φιλανθρωπικό παζαράκι.

Κύριος στόχος του σχολείου μας είναι να εμφυσήσει στους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε αυτό τις θεμελιώδεις αρχές του Κολεγίου Τέρρα Σάντα που είναι η ΑΡΕΤΗ, η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών, με ολόπλευρα αναπτυγμένη προσωπικότητα, πνευματικά καλλιεργημένων, ενάρετων, υγιών, δραστήριων και δημιουργικών ατόμων που πέρα της ακαδημαϊκής αριστείας θα αποκτήσουν την κουλτούρα του σεβασμού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.