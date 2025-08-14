Της Ξανθής Γούναρη

Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού δεν είναι νέο “φρούτο” για τους βιομηχάνους τροφίμων και ποτών, καθώς αρκετοί διατηρούν εδώ και χρόνια παράλληλες δραστηριότητες στον κλάδο της φιλοξενίας. Ωστόσο φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον ο συνδυασμός “τρόφιμα – ξενοδοχεία” θα… φορεθεί πολύ, λαμβάνοντας υπόψη τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια.

Ταυτόχρονα, κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες –επίσης με core business τα είδη διατροφής– φιλοδοξούν να γίνουν (και) “σπιτάδες”, ιδρύοντας κατασκευαστικές εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη κατοικιών.

Ο Αντώνης Σταύρου, επικεφαλής του ομίλου εστίασης Καστελόριζο, που τις επόμενες εβδομάδες βάζει μπρος δύο πολυκατοικίες με πολυτελείς κατοικίες σε Γλυφάδα και Φιλοθέη, καθώς και ο Μανώλης Καραμολέγκος, ιδιοκτήτης της ομώνυμης αρτοβιομηχανίας και της αλυσίδας Απολλώνιο, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας ΕΜΚΑΡ Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε. με κύρια δραστηριότητα τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, είναι δύο από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ποιοι βιομήχανοι κάνουν… check-in

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οικογένεια Υφαντή, που εδώ και χρόνια έχει ισχυρή παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο με το Fresh Hotel στο κέντρο της Αθήνας και τα SAY και Y Hotel στην Κηφισιά. Το Fresh Hotel, με επικεφαλής την Άντα Υφαντή, ανακαινίστηκε πλήρως το 2023 με επένδυση 2,3 εκατ. ευρώ, ενώ ενσωματώθηκε στο παλιό ξενοδοχείο Πίνδαρος. Παράλληλα, η οικογένεια εφαρμόζει και την πολιτική “farm to table”, μέσω ιδιόκτητης φάρμας στην Αυλίδα, για τον ανεφοδιασμό του ξενοδοχείου με βιολογικά προϊόντα. Το 2023 η εταιρεία “Αθηναϊκές Διακοπές Α.Ε.” κατέγραψε τζίρο 6,21 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27,5%.

Από το ψάρι… στο τουριστικό real estate, ο Αριστείδης Μπελλές –πρώην ιδιοκτήτης της “Νηρεύς”– επιστρέφει στο επιχειρείν μέσω της Sunnyland, αναπτύσσοντας δύο τουριστικά projects στην Αργολίδα. Το πρώτο, ύψους 20 εκατ. ευρώ, αφορά ξενοδοχείο 4 αστέρων με 208 κλίνες στη Νέα Τίρυνθα. Το δεύτερο, στην Παλαιά Επίδαυρο, περιλαμβάνει 25 πολυτελείς βίλες με ιδιωτικές πισίνες και τελεφερίκ, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Η Sunnyland δραστηριοποιείται επίσης σε πολυτελείς κατοικίες σε Βούλα, Γλυφάδα και Χίο.

Ο Κωνσταντίνος Τόττης της Tottis-Bingo (γνωστής για τις Serenata και τα Koukouroukou) έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο, αγοράζοντας από το 1975 το παλιό Ξενία Φλώρινας, το οποίο μετέτρεψε στο πεντάστερο Lynx Mountain Resort με καζίνο. Η επένδυση των 15 εκατ. ευρώ χρειάστηκε να ξεπεράσει την αντίσταση της τοπικής εκκλησίας, με το καζίνο να λειτουργεί τελικά το 2019 και το ξενοδοχείο να εγκαινιάζεται λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Στην Κρήτη, η οικογένεια Τσατσαρωνάκη –γνωστή από τα παξιμάδια “Το Μάννα”– επιχειρεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τουριστικά projects στη Φαλάσαρνα. Με επένδυση ύψους 69 εκατ. ευρώ σε έκταση 119 στρεμμάτων, σχεδιάζουν την ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών, κατοικιών και μονάδας βιολογικής καλλιέργειας. Το εγχείρημα εστιάζει σε ειδικές μορφές τουρισμού – αγροτουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, εναλλακτικές δραστηριότητες– αποστασιοποιημένο από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Αν και η τοπική κοινωνία αντιδρά, η εταιρεία συνεχίζει με θετικά οικονομικά αποτελέσματα: το 2024 κατέγραψε άνοδο 3,5% στον τζίρο, στα 13 εκατ. ευρώ, και φέτος “τρέχει” με ρυθμό +15%.

Από την Ήπειρο και την παραγωγή κοτόπουλων, η οικογένεια Νιτσιάκου έχει επεκταθεί εδώ και 20 χρόνια και στον τουρισμό, διαθέτοντας σήμερα το πολυτελές Du Lac Congress & Spa στα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο Μαριλένα στην Κέρκυρα. Ο τζίρος των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Θ. Νιτσιάκος Α.Ε. το 2023 έφτασε τα 6,57 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο άνω του 26%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 174.000 ευρώ, από ζημιές 199.933 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2022.

Στην Κρήτη βρίσκεται και το φιλόδοξο σχέδιο των Photos Photiades από την Κύπρο, που στην Ελλάδα διανέμουν ποτά μέσω της Beverage World και έχουν εξαγοράσει τη μικροζυθοποιία Siris. Το mega project της Emerald Developments στην Τριόπετρα Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τουριστικό οικισμό σε έκταση 1.330 στρεμμάτων με ξενοδοχείο 5 αστέρων και πολυτελείς β’ κατοικίες, με χωρητικότητα έως 5.646 άτομα. Η έναρξη κατασκευής αναμένεται σε πέντε χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν επενδύσει και τα αδέλφια Τάκης και Μιχάλης του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Όλυμπος, Τυράς, Αγνό, Κλιάφας, Δουμπιά κ.λπ.), που πρόσφατα απέκτησαν την ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Συγκεκριμένα, το 2020 στον έλεγχο της εταιρείας Αφοί Μιχαήλ Σαράντη Α.Ε. πέρασε το γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο των Τρικάλων, Ananti City Resort. Το 5άστερο ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο, στο Λογγάκι Τρικάλων, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές υποδομές της πόλης και της ηπειρωτικής Θεσσαλίας. Βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και διαθέτει 18 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Επίσης και ο Τάκης (Δημήτρης) Σαράντης κατέχει το ξενοδοχείο ADAMA sea resort, σε απόσταση αναπνοής από την παραλία Φανός, στη Φθιώτιδα.

Στο Αγρίνιο, η βιομηχανία Agrino του Κωνσταντίνου Πιστιόλα έδωσε ζωή στο ιστορικό διατηρητέο κτίριο “Καπναποθήκη 1929” μετατρέποντάς το σε boutique ξενοδοχείο με την επωνυμία Marpessa. Το ξενοδοχείο διαθέτει 14 δωμάτια, 3 σουίτες, εστιατόριο, κέντρο ευεξίας και γυμναστήριο, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική του με την αστική ανανέωση της περιοχής.

Τέλος, η οικογένεια Κουκουτάρη, γνωστή από την Alfa Pastry, μπαίνει κι αυτή στον τουρισμό μέσω της νεοσύστατης εταιρείας Greatly Α.Ε., με έδρα την Κοζάνη. Με αρχικό κεφάλαιο 500 χιλ. ευρώ και αντικείμενο τη λειτουργία ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η Greatly αποτελεί τον νέο βραχίονα ανάπτυξης του ομίλου στον χώρο της φιλοξενίας. Η νεοσύστατη εταιρεία ξεκινάει με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 500 χιλ. ευρώ, ενώ οι βασικοί μέτοχοι είναι ο Γεώργιος Κουκουτάρης –αντιπρόεδρος της Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ– ο οποίος ελέγχει το πλειοψηφικό ποσοστό της Greatly Α.Ε., ήτοι 40%, ενώ με 30% μετέχουν ο Αθανάσιος Κουκουτάρης του Γεωργίου και η Άννα Μαρία Κουκουτάρη του Γεωργίου.

Capital.gr