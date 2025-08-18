Παρά τις αποτυχίες γερμανικών κολοσσών όπως η Aldi και η Media Markt, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών παικτών του γερμανικού λιανεμπορίου. Η Ελλάδα συνδυάζει τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη με εκρηκτική άνοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έως το 2027 αναμένεται να καταγράψει μέση ετήσια αύξηση 11,7%, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το 2024, ο τζίρος του e-commerce στην Ελλάδα ανήλθε σε 18,2 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το 2023. Στο περιβάλλον αυτό, τρεις μεγάλες γερμανικές εταιρείες – η Zalando, η New Yorker και η Westwing – προχωρούν σε στρατηγική είσοδο στην εγχώρια αγορά.

Zalando: Ο ηγέτης της online μόδας

Τον Μάρτιο του 2025, Zalando SE, η μεγαλύτερη εταιρεία online fashion στην Ευρώπη, με συνολικό GMV (ακαθάριστος όγκος εμπορευμάτων μετά τις επιστροφές) 15,3 δισ. ευρώ και έσοδα 10,6 δισ. ευρώ το 2024, ανακοίνωσε την επέκτασή της στην Ελλάδα, καθώς και την είσοδο της σε Πορτογαλία και Βουλγαρία. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση επέκτασης σε νέες αγορές μετά το 2022.

Το κλειδί της “ελληνικής” στρατηγικής της Zalando, με έδρα το Βερολίνο, είναι μια άλλη γερμανική online fashion εταιρεία, η About You. Η τελευταία εξαγοράστηκε από τη Zalando εφέτος. Η About You, με πωλήσεις το 2024 στα 2 δισ. ευρώ, δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα από το 2021 με κέντρο διαλογής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 25 ευρωπαϊκές χώρες η κάθε μία, οι αγορές τους δεν ταυτίζονται πλήρως. Συγκεκριμένα, σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Βουλγαρία η Zalando δεν έχει παρουσία, ενώ η About You έχει ήδη εδραιωθεί ως δημοφιλής προορισμός ηλεκτρονικών αγορών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της About You, τον Ιούλιο εφέτος, η Zalando αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2025. Αναμένει συνολικό όγκο εμπορευμάτων 17,2-17,6 δισ. ευρώ και έσοδα 12,1-12,4 δισ. ευρώ, με αύξηση 12-15% στον όγκο και 14-17% στα έσοδα σε σχέση με το 2024. Το προσαρμοσμένο EBIT προβλέπεται στα 550-600 εκατ. ευρώ.

Από την κρίση του 2008 στην ευρωπαϊκή κυριαρχία

Η Zalando γεννήθηκε το φθινόπωρο του 2008 μόλις δύο μέρες πριν ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση. Ιδρυτές ήταν δύο φοιτητές, ο Robert Gentz και ο David Schneider, οι οποίοι έπρεπε να πείσουν πως οι παραγγελίες παπουτσιών από το διαδίκτυο μπορεί να πετύχει Με την καινοτομία της δωρεάν παράδοσης και της επιστροφής προϊόντων έως 100 ημέρες, η Zalando έθεσε νέα πρότυπα για το ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας.

Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 52 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες σε 25 αγορές, απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους και διαθέτει 12 κέντρα logistics στην Ευρώπη.

New Yorker: Στην Ελλάδα με 3,8 δισ. ευρώ πωλήσεις το 2024

Παράλληλα, η γερμανική αλυσίδα μόδας New Yorker έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδό της στην ελληνική αγορά, ιδρύοντας στις 29 Απριλίου 2025 τη θυγατρική New Yorker Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κεφάλαιο 100.000 ευρώ και αντικείμενο το λιανικό εμπόριο ένδυσης. Το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στη χώρα αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, σηματοδοτώντας την παρουσία της και στην τελευταία μεγάλη αγορά της Βαλκανικής.

Η κίνηση έρχεται μετά από μια χρονιά-ρεκόρ για τον όμιλο, που δραστηριοποιείται στη νεανική γρήγορη μόδα για γυναίκες και άνδρες, διαθέτοντας και αθλητικά είδη. Το 2024 η New Yorker πέτυχε πωλήσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, τον υψηλότερο τζίρο στην ιστορία της. Μόνο πέρυσι λειτούργησε ή επαναλειτούργησε 124 καταστήματα, ανεβάζοντας το παγκόσμιο δίκτυό της σε 1.292 σημεία πώλησης σε 47 χώρες. Η Γερμανία παραμένει η βασική της αγορά με 266 καταστήματα, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία σε Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, αλλά και σε Μέση Ανατολή.

“Παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο”, είχε δηλώσει προ μηνών ο CEO Jonas Gnauck, ο οποίος συγκαταλέγεται και στην ομάδα των διαχειριστών της ελληνικής θυγατρικής.

Η Ελλάδα αποτελεί το τελευταίο κομμάτι στην αλυσίδα ανάπτυξης της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά από 25 χρόνια συστηματικής παρουσίας στα Βαλκάνια. Για το 2025 έχει ήδη ανακοινωθεί νέα αγορά-στόχος το Κουβέιτ, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω διείσδυση στις χώρες όπου η εταιρεία έχει ήδη εδραιωθεί.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1971, όταν οι Tilmar Hansen και Michael Simson αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα με τζιν στο Φλενμπουργκ. Αργότερα προσχώρησε ο Friedrich Knapp ως managing director. Το πρώτο κατάστημα με την επωνυμία New Yorker άνοιξε το 1982 στην πόλη Kiel, ενώ η διεθνής επέκταση ξεκίνησε το 1994 με την Αυστρία.

Ας σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης Friedrich Knapp πέθανε πέρσι τον Νοέμβριο σε ηλικία 73 ετών.

Westwing: Γερμανικά έπιπλα με ένα κλικ

Προ των πυλών της ελληνικής αγοράς βρίσκεται και η Westwing, που εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο πολυτελών ειδών επίπλωσης και διακόσμησης. Με πωλήσεις 444 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση 4%), η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακού εξοπλισμού.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Westwing βασίζεται κυρίως στο e-commerce, ενώ παράλληλα αναπτύσσει φυσικά καταστήματα και B2B δραστηριότητες. Η προϊοντική της γκάμα συνδυάζει δικές της συλλογές επίπλων και συνεργασίες με διάσημους οίκους, όπως Kartell, George Jensen και Le Creuset.

Η εταιρεία συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση και ήδη το δεύτερο τρίμηνο του 2025 εισήλθε σε τρεις νέες αγορές: Κροατία, Φινλανδία και Σλοβενία. Στόχος είναι να προσθέσει περίπου 7 νέες αγορές έως το τέλος του 2025, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις προτεραιότητες.

Γιατί τώρα;

Αυτή η κινητικότητα παρατηρείται τη στιγμή που, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα του συνολικού λιανεμπορίου ο τζίρος για το 2024 διαμορφώθηκε στα 71,57 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2023. Δηλαδή κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκτός των κλάδων οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων – δηλαδή ακριβώς εκείνους τους τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι γερμανικές εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών τους το 2024 ανήλθε σε 25,97 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2023.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 έδειξε οριακή αύξηση 0,6% για το συνολικό λιανεμπόριο, με τον τζίρο να φτάνει τα 16,16 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις εκτός οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε στα 5,58 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,52 δισ. ευρώ. Αύριο (19/8) η ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του β’ τριμήνου του 2025 και θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των εσόδων, αν και σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπροσώπων των εμπορικών επιχειρήσεων -κυρίως των μικρομεσαίων- δεν αναμένεται κάποια ευχάριστη έκπληξη λόγω των πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα.

Άλλωστε ούτε και τα μέχρι τώρα δεδομένα για τις θερινές εκπτώσεις, που ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, είναι ενθαρρυντικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εισπράξεις κινούνται πτωτικά 10% και πάνω.

Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον έρχονται οι γερμανικές εταιρείες και όχι μόνο, ποντάροντας στη στροφή των καταναλωτών προς το online shopping, αναζητώντας προσφορές και εκπτώσεις τιμών – πεδίο που οι μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

Αρκεί να αναφερθεί ότι το 74% των Ελλήνων χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο για αγορές, ενώ περισσότερες από 25 ηλεκτρονικές αγορές τον χρόνο πραγματοποιεί το 61% των έμπειρων χρηστών.

Capital.gr/Της Ξανθής Γούναρη