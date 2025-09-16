Η Ευρώπη συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, με τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου να παρουσιάζουν σημαντική μείωση τόσο μέσω αγωγών όσο και μέσω LNG. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, με την Ελλάδα να εξελίσσεται σε κεντρικό δίαυλο τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης με αμερικανικό LNG.

Πτώση των ροών από τη Ρωσία

Ο TurkStream, ο τελευταίος ενεργός αγωγός μεταφοράς ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, κατέγραψε τον Αύγουστο μείωση 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο, δηλαδή κατά 1,1 εκατ. κ.μ. ημερησίως, με τον μέσο όρο στα 47,2 εκατ. κ.μ./ημέρα. Παρά το υψηλό επίπεδο του Ιουλίου, η πτωτική τάση παραμένει εμφανής, ενώ ο στόχος της πλήρους απεξάρτησης έως το 2027 παραμένει σταθερός.

Εκρηκτική άνοδος του αμερικανικού LNG στη Ρεβυθούσα

Στην Ελλάδα, ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας υποδέχθηκε μέχρι τα τέλη Αυγούστου 30 φορτία από τις ΗΠΑ συνολικής ποσότητας 17,56 TWh, έναντι μόλις 11 φορτίων πέρυσι. Πλέον, το 80% των εισαγωγών LNG προέρχεται από αμερικανικά φορτία, τα οποία αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Από το 2018 έως σήμερα, σχεδόν 150 δεξαμενόπλοια από τις ΗΠΑ έχουν καταπλεύσει στη Ρεβυθούσα, εδραιώνοντας την Ελλάδα ως στρατηγική πύλη φυσικού αερίου.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σε επίπεδο ΕΕ, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου (αγωγών και LNG) υποχώρησαν τον Αύγουστο κατά 12% έναντι Ιουλίου, φτάνοντας τα 81,9 εκατ. κ.μ./ημέρα. Οι ρωσικές εξαγωγές LNG μειώθηκαν κατά 23%, με τα φορτία να κατευθύνονται κυρίως προς την Ασία. Παράλληλα, οι συνολικές εισαγωγές LNG σε ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο έπεσαν σε χαμηλό δεκαμήνου (7,24 εκατ. τόνοι), λόγω εποχικότητας και αυξημένης ασιατικής ζήτησης.

Αμερικανική στήριξη και γεωπολιτική διάσταση

Η τάση επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Αθήνα, ο οποίος εξέφρασε στήριξη στη στρατηγική μετατροπής της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο LNG. Η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως αξιόπιστη πύλη για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, με έργα όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης να ενισχύουν τον ρόλο της χώρας.

Η αύξηση των αμερικανικών φορτίων LNG δεν είναι μόνο ενεργειακή εξέλιξη αλλά και γεωπολιτική επιλογή, που ενδυναμώνει τους δεσμούς Αθήνας – Ουάσιγκτον και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Η πρόκληση παραμένει η έγκαιρη ολοκλήρωση υποδομών και η διατήρηση ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά με ισχυρές διακυμάνσεις τιμών.

Capital.gr