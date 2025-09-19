Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις εάν δεν παρουσιάσει έως τις 2 Οκτωβρίου ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της διαρροής κεφαλαίων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Politico.

Η απάτη που αποκαλύφθηκε φέτος αφορά την παράνομη λήψη γεωργικών κονδυλίων για βοσκοτόπια που δεν ανήκαν ή δεν είχαν μισθωθεί, αλλά και για αγροτικές εργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν, στερώντας κονδύλια από τους πραγματικούς δικαιούχους. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ενώ έχει ήδη οδηγήσει σε παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών.

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν (DG AGRI) έκρινε ότι το αρχικό σχέδιο που υπέβαλε η Ελλάδα δεν καλύπτει τις ελλείψεις και δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ, ζητώντας την ενίσχυση και τροποποίησή του. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε αναστολή μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι το νέο σχέδιο θα καλύψει τις ανησυχίες της ΕΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που θα επιτρέψει προηγμένους διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από τις πληρωμές.

Την ίδια ώρα, η Βουλή ξεκίνησε κοινοβουλευτική έρευνα για το σκάνδαλο, με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την πρόθεση της κυβέρνησης για διαφάνεια. Τα κόμματα κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι αποκλείει βασικούς μάρτυρες, κάτι που συνιστά, όπως ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, «τακτική συγκάλυψης».

Capital.gr