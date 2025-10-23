Η Clove, η νέα fintech με έδρα το Λονδίνο και συνιδρυτή τον Ελληνοκύπριο Άλεξ Λοΐζου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας 12 εκατ. ευρώ (14 εκατ. δολ.) σε pre-seed χρηματοδότηση από Accel, Kindred Capital και Air Street Capital. Η εταιρεία στοχεύει να κάνει τη διαχείριση πλούτου πιο προσιτή σε άτομα μεσαίου έως ανώτερου εισοδήματος, με πρώτο δοκιμαστικό λανσάρισμα το 2026.

Πώς ξεκίνησε η Clove

Η Clove ιδρύθηκε στις αρχές του 2025 από τον Άλεξ Λοΐζου και τον Christian Owens. Και οι δύο, μετά από χρόνια στον χώρο της τεχνολογίας, εντόπισαν το ίδιο πρόβλημα:

«Η σωστή οικονομική συμβουλή παραμένει προνόμιο όσων διαθέτουν ήδη μεγάλη περιουσία», εξηγεί ο Λοΐζου.

Με αυτή τη διαπίστωση, δημιούργησαν έναν σύγχρονο χρηματοοικονομικό οργανισμό που συνδυάζει την εμπειρία οικονομικών συμβούλων με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχοντας εξατομικευμένη και συνεχόμενη καθοδήγηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Clove στοχεύει κυρίως σε επαγγελματίες 30-45 ετών, με σταθερό εισόδημα και αποταμιεύσεις, αλλά χωρίς τη μεγάλη περιουσία που απαιτούν οι παραδοσιακές εταιρείες wealth management.

Οι πελάτες της δεν αναζητούν άλλη μια εφαρμογή επενδύσεων, αλλά αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη.

Χρηματοδότηση & επόμενα βήματα

Τα 12 εκατ. ευρώ της πρώτης χρηματοδότησης θα αξιοποιηθούν για:

Τεχνολογική ανάπτυξη της πλατφόρμας ,

, Αδειοδότηση από την FCA (Ηνωμένο Βασίλειο) ,

, Ενίσχυση της ομάδας με μηχανικούς, product designers και συμβούλους.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπου η είσοδος των χρηστών είναι πιο προσιτή, χάρη στην αυτοματοποίηση και την AI.

Τι την ξεχωρίζει στην αγορά

Ο Λοΐζου εξηγεί πως η αγορά χωρίζεται ανάμεσα σε:

DIY εφαρμογές χωρίς καθοδήγηση και

χωρίς καθοδήγηση και παραδοσιακά μοντέλα που εξυπηρετούν μόνο άτομα υψηλής περιουσίας.

Η Clove φιλοδοξεί να σταθεί στο ενδιάμεσο, προσφέροντας:

ανθρωποκεντρική υπηρεσία, αλλά με χαμηλότερο κόστος, χάρη στην τεχνολογική αυτοματοποίηση πολλών χειροκίνητων εργασιών των συμβούλων.

Το βλέμμα στο 2026

Η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε ιδιωτική δοκιμαστική φάση, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας συμβούλου-πελάτη.

Δεν έχει ακόμη παρουσία στην Ελλάδα, καθώς δίνει προτεραιότητα στη βρετανική αγορά και στην προετοιμασία του invite-only λανσαρίσματος.

«Στόχος μας είναι να χτίσουμε εμπιστοσύνη, να βελτιώσουμε την εμπειρία των πρώτων χρηστών και να επεκτείνουμε το δίκτυο συμβούλων», αναφέρει ο συνιδρυτής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016, ο Άλεξ Λοΐζου έγινε ο πρώτος Κύπριος που συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Capital.gr/Forbes