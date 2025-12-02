Τους λόγους για τους οποίους η Euronext αγόρασε το ελληνικό χρηματιστήριο εξήγησε στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews και στον Απόστολο Μαγγηριάδη ο Στεφάν Μπουζνά, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Μιλώντας στην εκπομπή PressTalk, ο κ. Μπουζνά εξηγεί γιατί τώρα είναι “η κατάλληλη στιγμή” για αυτή τη στρατηγική επένδυση, ποιες προοπτικές βλέπει στην ελληνική οικονομία και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για τις ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν νέο κεφάλαιο, μεγαλύτερη ρευστότητα και πρόσβαση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, αποκαλύπτει τα σχέδια της Euronext για τη δημιουργία κέντρου τεχνολογίας στην Αθήνα και στέλνει μήνυμα στους Έλληνες επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.

Boujnah είπε ότι η Αθήνα θα ενταχθεί στο ενιαίο «βιβλίο εντολών» και τη δεξαμενή ρευστότητας της Euronext, η οποία διαχειρίζεται ήδη αγορές με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 τρισ. ευρώ και μέσο ημερήσιο τζίρο 12 δισ. ευρώ – διπλάσιο, όπως σημείωσε, από εκείνον του Λονδίνου.

Η εξαγορά, την οποία χαρακτήρισε «στρατηγική επένδυση», εντάσσεται στο σχέδιο του ομίλου να χτίσει μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, μεταφέροντας την Αθήνα από τη θέση της «απομονωμένης» αγοράς σε έναν ενοποιημένο ευρωπαϊκό χάρτη κεφαλαίων.

Ρευστότητα, νέα κεφάλαια και επαναπατρισμός ελληνικών εταιρειών

Ο Boujnah υποστήριξε ότι, μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ελληνικής αγοράς στην ενιαία υποδομή της Euronext, η ρευστότητα των ελληνικών μετοχών θα αυξηθεί αισθητά και η πρόσβαση διεθνών επενδυτών θα γίνει ευκολότερη από ό,τι σε ένα αυτόνομο εθνικό χρηματιστήριο.

Εκτίμησε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο για περισσότερες ελληνικές εταιρείες να στραφούν στην άντληση κεφαλαίων μέσω της αγοράς, αντί να βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό δανεισμό, ιδιαίτερα για επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου, όπως η τεχνολογία, η διεθνής επέκταση και τα καινοτόμα projects.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ένταξη του Χ.Α. στο ενιαίο βιβλίο εντολών της Euronext μπορεί να διευκολύνει τον «επαναπατρισμό» ελληνικών εταιρειών – ιδίως ναυτιλιακών – που επέλεξαν την εισαγωγή σε ξένες αγορές, όπως το Όσλο ή η Νέα Υόρκη, για λόγους ρευστότητας. Όταν η Αθήνα προσφέρει την ίδια δεξαμενή ρευστότητας με άλλες πόλεις της Euronext, είπε, «δεν υπάρχει κανένας λόγος σχετικός με τη ρευστότητα να είναι εισηγμένες στο εξωτερικό».

Επενδυτικές ευκαιρίες: ναυτιλία, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογία

Ο CEO της Euronext περιέγραψε την Ελλάδα ως «χώρα επιχειρηματιών, εμπόρων και μηχανικών» και εντόπισε σημαντικές προοπτικές σε:

Τουρισμό , ο οποίος «ανθεί» και παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας.

, ο οποίος «ανθεί» και παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας. Ενέργεια , όπου η Euronext δραστηριοποιείται ήδη μέσω της Nord Pool και βλέπει περιθώριο να αναβαθμίσει την αγορά ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, αξιοποιώντας και την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Ενέργειας.

, όπου η Euronext δραστηριοποιείται ήδη μέσω της Nord Pool και βλέπει περιθώριο να αναβαθμίσει την αγορά ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, αξιοποιώντας και την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Ενέργειας. Τεχνολογία , με αυξανόμενη παρουσία ελληνικών εταιρειών και τεχνολογικών ταλέντων.

, με αυξανόμενη παρουσία ελληνικών εταιρειών και τεχνολογικών ταλέντων. Ναυτιλία, όπου ο στόχος είναι να αλλάξει η «ψυχολογία» και να πειστούν μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές ότι μπορούν να συνδυάζουν ελληνική ταυτότητα και εγχώρια κεφαλαιαγορά με πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.

Ο ίδιος είπε ότι σκοπεύει να περάσει σημαντικό χρόνο το 2026 συνομιλώντας με Έλληνες εφοπλιστές και τράπεζες, για να κατανοήσει τους λόγους που διατηρούν εισηγμένες τις εταιρείες τους εκτός Ελλάδας και να εξετάσει τις προϋποθέσεις επαναεισαγωγής στην Αθήνα.

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Ο Boujnah εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας την επόμενη πενταετία, επισημαίνοντας:

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία χρόνια.

Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ψηφιοποίηση.

Τη «πειθαρχημένη» διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Τη σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων.

Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με επιτόκια χαμηλότερα από χώρες όπως η Γαλλία και σε αντίστοιχο επίπεδο με την Πορτογαλία και την Ισπανία, την ώρα που προχωρεί σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους προς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Υπενθύμισε ωστόσο ότι αυτή η αναστροφή συνοδεύτηκε από «τεράστιο τίμημα» για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων, που επωμίστηκε το κόστος των προηγούμενων λαθών χωρίς να απολαμβάνει στο σύνολό της τα οφέλη της ανάκαμψης.

Κέντρο τεχνολογίας και υποστήριξης στην Αθήνα

Ακολουθώντας το μοντέλο της Πορτογαλίας, όπου η Euronext δημιούργησε στο Πόρτο ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά και υποστηρικτικά hubs του ομίλου, ο Boujnah ανακοίνωσε ότι ο όμιλος θα ιδρύσει κέντρο τεχνολογίας και υποστήριξης με έδρα την Αθήνα από τις αρχές του 2026.

Το κέντρο, όπως είπε, θα αναπτύσσει λύσεις πληροφορικής και υποστήριξης για το σύνολο του ομίλου Euronext – όχι μόνο για το ελληνικό χρηματιστήριο – αξιοποιώντας:

Την υψηλή ποιότητα ελληνικών τεχνολογικών και επαγγελματικών στελεχών.

Το ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τη «βαθιά πολιτισμική εξωστρέφεια» και την εξοικείωση των Ελλήνων με το εμπόριο, τη θάλασσα και τις ξένες αγορές.

Στόχος, σημείωσε, είναι να δοθεί σε ανθρώπους με υψηλά προσόντα η δυνατότητα να εργάζονται για μια πανευρωπαϊκή εταιρεία παραμένοντας στην Αθήνα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του ομίλου.

Η Αθήνα ως μέρος της ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Boujnah παρουσίασε την Euronext ως έναν από τους βασικούς «φορείς υλοποίησης» – και όχι απλώς συνομιλητές – της ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με ομοσπονδιακή διακυβέρνηση και ενιαία εποπτεία σε μια κοινή αγορά μετοχών.

Τόνισε ότι, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε χωρίς φυσικό χρηματοοικονομικό κέντρο όπως ήταν το Λονδίνο, αλλά η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται πιο αποφασισμένη να προωθήσει την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, κατευθύνοντας περισσότερες ιδιωτικές αποταμιεύσεις προς συνταξιοδοτικά σχήματα και μετοχικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της Αθήνας στην Euronext, μαζί με προηγούμενες εξαγορές χρηματιστηρίων στην Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου κεφαλαίων στη ΝΑ Ευρώπη και διαύλου μεταξύ παγκόσμιων επενδυτών και εγχώριων επιχειρήσεων που αναζητούν κεφάλαια για ανάπτυξη.

Ο Boujnah κατέληξε ότι η ίδια η απόφαση της Euronext να επενδύσει στην Ελλάδα αποτελεί «μήνυμα» προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι «τα χειρότερα είναι πίσω και τα καλύτερα μπροστά» και ότι η χώρα διαθέτει όλα τα συστατικά για να είναι «από τους νικητές των επόμενων 20 ετών».

Capital.gr