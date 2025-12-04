Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε οριστική διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, κλείνοντας έναν κύκλο μακρόχρονης εξάρτησης από τη Μόσχα και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Το πολιτικό deal ανάμεσα σε Επιτροπή, Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο θέτει αμετάκλητο χρονοδιάγραμμα: διακοπή εισαγωγών LNG από 31 Δεκεμβρίου 2026 και τερματισμό αερίου αγωγών από 30 Σεπτεμβρίου 2027, με περιορισμένες μόνο εξαιρέσεις για κράτη που ενδέχεται να μην επιτυγχάνουν τους στόχους αποθήκευσης.

Η απόφαση σηματοδοτεί καμπή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική. Το τέλος της εξάρτησης από τη Ρωσία επηρεάζει τιμές, εφοδιασμό και τις νέες ισορροπίες ισχύος, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε κρίσιμο σημείο.

Μια δεκαετία εξάρτησης κλείνει οριστικά

Από το 45% των εισαγωγών αερίου το 2021, η ΕΕ υποχώρησε στο 13% το 2025, ωστόσο ακόμη 35 δισ. κυβικά έφτασαν πέρσι στην ευρωπαϊκή αγορά, αξίας περίπου 10 δισ. ευρώ. Με τη νέα νομοθεσία η σχέση αυτή διακόπτεται «με το μαχαίρι»:

– Όλες οι βραχυχρόνιες συμβάσεις παύουν έως το 2026

– Οι μακροχρόνιες για LNG λήγουν το 2027

– Το αέριο αγωγών απαγορεύεται αυστηρά από Σεπτέμβριο 2027

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το διατύπωσε κατηγορηματικά:

«Σήμερα μπαίνουμε στην εποχή της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από τη Ρωσία».

Για πρώτη φορά η ΕΕ θεσπίζει μόνιμη απαγόρευση, όχι κυλιόμενες κυρώσεις. Χώρες όπως Ουγγαρία, Σλοβακία και Αυστρία δεν θα μπορούν από το 2027 να επικαλούνται ανωτέρα βία, ενώ στις Βρυξέλλες επικράτησε η λογική ενός «καθαρού διαζυγίου».

Επιπτώσεις στις τιμές και στις αγορές

Το βασικό ερώτημα αφορά το αν η απόφαση θα προκαλέσει αύξηση τιμών. Η απάντηση εξαρτάται από τρεις κρίσιμες παραμέτρους:

1. Διαθεσιμότητα LNG διεθνώς

Από το 2025 ξεκινά παγκόσμιο κύμα νέων υποδομών LNG, με πρόσθετη παραγωγή 200 bcm έως το 2028 — ποσότητα πενταπλάσια των σημερινών ρωσικών ροών προς την Ευρώπη.

2. Μείωση ευρωπαϊκής ζήτησης

Το REPowerEU προβλέπει αφαίρεση 100 bcm έως το 2030, εκ των οποίων 40–50 bcm θα έχουν απομειωθεί ήδη το 2027.

3. Ανταγωνισμός με την Ασία

Η Κίνα παραμένει ο μεγάλος άγνωστος: αυξημένη ζήτηση θα πιέσει την Ευρώπη να προσφέρει υψηλότερες τιμές για εξασφάλιση ροών LNG.

Επομένως, η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει στο «στοπ» χωρίς τιμολογιακό σοκ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές LNG θα εξελιχθούν όπως προβλέπεται.

Οι νέες ισορροπίες ισχύος στον ενεργειακό χάρτη

Η απαγόρευση αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο:

– Η Ρωσία χάνει οριστικά τη μεγαλύτερη αγορά της. Από τα €12 δισ. μηνιαίως πριν τον πόλεμο, σήμερα εισπράττει €1,5 δισ., με στόχο της ΕΕ τη μείωση στο μηδέν.

– Κεντροευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να ανασχεδιάσουν τα συστήματα προμήθειας σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο.

– Εταιρείες με συμβόλαια Gazprom αντιμετωπίζουν penalties έως 3,5% του τζίρου.

– Προμηθευτές LNG (ΗΠΑ, Κατάρ, Αλγερία, Νιγηρία) αποκτούν σταθερότερο ευρωπαϊκό πεδίο δραστηριότητας.

– Χώρες με νέες υποδομές LNG, όπως η Ελλάδα, ενισχύουν τη θέση τους ως πύλες εισόδου.

– Η ΕΕ αποκτά ενιαίο σύστημα ιχνηλασιμότητας και ενισχυμένο μηχανισμό ελέγχου.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει:

• Απαγόρευση τροποποιήσεων συμβολαίων που αυξάνουν volumes ή τιμές

• Αυστηρή ιχνηλασιμότητα για κάθε μόριο αερίου

• Υποχρέωση υποβολής εθνικών σχεδίων απεξάρτησης έως 1/3/2026

• Προσωρινές εξαιρέσεις έως 4 εβδομάδες για χώρες με προβλήματα αποθήκευσης, υπό έγκριση θεσμικών οργάνων

Το νέο πλαίσιο διαφέρει ριζικά από τις κυρώσεις: αποτελεί πάγια νομοθεσία, που δεν ανανεώνεται, ούτε μπορεί να μπλοκαριστεί με veto.

