Η Σ. & Η. & Α. Μεταξά ΑΒΕ, που εμπορεύεται το Metaxa και ανήκει στον όμιλο Rémy Cointreau, εκτιμά ότι στην τρέχουσα χρήση 2025-26 μπορεί να πετύχει διψήφια αύξηση τόσο στον όγκο πωλήσεων όσο και στα καθαρά έσοδα, επιχειρώντας να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα της τελευταίας διετίας, παρά τις δυσμενείς προοπτικές που έχει δώσει ο γαλλικός όμιλος για τα συνολικά του μεγέθη.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, ενισχύεται από την επισήμανση ότι στο δεύτερο τρίμηνο (Ιούλιος–Σεπτέμβριος) το Metaxa «απόλαυσε ισχυρή δυναμική» στην περιοχή EMEA, σε μια περίοδο όπου συνολικά η περιοχή κατέγραψε πτώση 9,2%. Στην κατηγορία Liqueurs & Spirits, ο όμιλος αναφέρει ότι συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς, ενώ θετική δυναμική εμφάνισε και το Mount Gay.

Κεφαλαιακή “ένεση” €100 εκατ. από τη Rémy Cointreau

Για τη στήριξη της επέκτασης της ελληνικής θυγατρικής, η Rémy Cointreau αποφάσισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €100 εκατ., μέσω έκδοσης 50 εκατ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €2. Η κίνηση αποσκοπεί, σύμφωνα με την εταιρεία, στη «χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Στρατηγική: νέες αγορές, μάρκετινγκ και premiumization

Η διοίκηση της Metaxa αναφέρει ότι βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων Metaxa και Metaxa Ούζο, παρά τις αβέβαιες συνθήκες. Η στρατηγική στηρίζεται σε τρεις άξονες:

εμπορική επέκταση σε νέες αγορές εκτός ΕΕ ,

, αυξημένες επενδύσεις μάρκετινγκ για αναζωογόνηση της εικόνας και προσέγγιση νεότερων καταναλωτών,

για αναζωογόνηση της εικόνας και προσέγγιση νεότερων καταναλωτών, επιτάχυνση του premiumization με πυλώνα το Metaxa 12 Stars.

Το στοίχημα των RTD και το νεότερο κοινό

Στο πλαίσιο της καινοτομίας, η Rémy Cointreau ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου 2025 το λανσάρισμα δύο νέων RTD (ready-to-drink) κοκτέιλ: Peach Spritz και Ginger Lime Long Drink σε συσκευασία 250ml με 5% αλκοόλ, με στόχο την ηλικιακή ομάδα 25–35.

Για την κίνηση αυτή, καταγράφεται η δήλωση της CEO του Οίκου Μεταξά, Dorothee Heriard Dubreuil: “Αυτό το λανσάρισμα αλλάζει το παιχνίδι για το Metaxa. Επανεφευρίσκουμε το brand μας για να συνδεθούμε με μια νεότερη, ζωντανή γενιά της οποίας ο τρόπος ζωής απαιτεί ευκολία, αυθεντικότητα και τολμηρές γεύσεις”.

Η υποστήριξη του λανσαρίσματος γίνεται με καμπάνια 360° με τίτλο “Get your cocktails ON” σε ευρωπαϊκές χώρες, με influencer partnerships, experiential sampling events και ενεργοποιήσεις σε σημεία πώλησης. Ενδεικτικά, οι δαπάνες μάρκετινγκ της ελληνικής θυγατρικής ανήλθαν στο 20,3% των πωλήσεων το 2024-25.

Αποτελέσματα 2024-25: πτώση τζίρου, κέρδη και μέρισμα

Στη χρήση που έκλεισε στις 31 Μαρτίου 2025, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών €23,42 εκατ., μειωμένο κατά 12,11% έναντι των €26,65 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €7,996 εκατ. (μικτό περιθώριο 34,14%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν €2,57 εκατ. και τα καθαρά κέρδη €1,937 εκατ., τα οποία διανεμήθηκαν στο σύνολό τους ως μέρισμα στον μοναδικό μέτοχο, Remy Cointreau Services S.A.S.

Η διοίκηση αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 11,33%, με το 80% να αφορά εξαγωγές. Η εταιρεία απασχολεί 8 εργαζομένους, καθώς η παραγωγή έχει ανατεθεί στην «ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ Α.Ε.» και η διανομή στην Ελλάδα στη «Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕ».

Ως θετική εξέλιξη καταγράφεται και δικαστική απόφαση, καθώς τον Ιούλιο 2025 το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε την εταιρεία για επιστροφή €1,417 εκατ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου μερισμάτων, ποσό που, σύμφωνα με το κείμενο, αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Rémy Cointreau: πίεση στα μεγέθη και αναθεώρηση προβλέψεων

Σε επίπεδο ομίλου, τα αποτελέσματα της χρήσης 2024-25 δείχνουν πτώση πωλήσεων στα €984,6 εκατ. (-18% οργανικά) και συρρίκνωση λειτουργικών κερδών στα €217 εκατ. (-30,5% οργανικά), με μικτό περιθώριο 70,6%. Ο όμιλος αναφέρει εξοικονομήσεις κόστους €85 εκατ., πάνω από τον αρχικό στόχο των €50 εκατ., και μείωση συνολικού κόστους κατά 12% σε σχέση με το 2022-23.

Για το 2025-26, το δεύτερο τρίμηνο περιγράφεται ως «το χαμηλότερο σημείο του έτους», με οργανική πτώση πωλήσεων 11%, ενώ η κατηγορία Cognac υποχώρησε κατά 13,5%. Η Ασία–Ειρηνικός κατέγραψε πτώση 14,8%, με ειδική αναφορά στην Κίνα, ενώ η Αμερική εμφάνισε άνοδο +12,8%. Η περιοχή EMEA υποχώρησε 9,2%.

Ο όμιλος αναθεωρεί τις προβλέψεις του, αναμένοντας πλέον οργανική αύξηση πωλήσεων «μεταξύ σταθερών και χαμηλά μονοψήφιων ποσοστών», ενώ για τα λειτουργικά κέρδη προβλέπει οργανική υποχώρηση «μεταξύ χαμηλών και μεσαίων διψήφιων ποσοστών». Παράλληλα, αποσύρει τους μακροπρόθεσμους στόχους για το 2029-30, επικαλούμενος την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και αναφέροντας πιθανή αρνητική επίδραση από δασμούς έως €65 εκατ. στο πλήρες έτος.

Ιστορία, brand και ορόσημα

Το Metaxa δημιουργήθηκε το 1888 από τον Σπύρο Μεταξά, με τις πρώτες εξαγωγές το 1900 προς τις ΗΠΑ. Η εταιρεία πέρασε διαδοχικά στη διοίκηση της οικογένειας, ενώ το 1968 η δραστηριότητα μεταφέρθηκε στην Κηφισιά. Το 2000, μετά από 112 χρόνια οικογενειακής διαχείρισης, το brand ενσωματώθηκε στον όμιλο Rémy Cointreau.

Στο κείμενο καταγράφονται επίσης ορόσημα, όπως η θέση του προϊόντος στα Duty Free, η δημιουργία νεότερων εκδόσεων (όπως το Metaxa 12 Stars) και επιμέρους πρωτοβουλίες που συνδέονται με την εξέλιξη του brand.

Capital.gr