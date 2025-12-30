Η εκρηκτική πορεία των Crocs στην ελληνική αγορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή εικόνα της εταιρείας, η οποία το 2025 καταγράφει βαριές ζημιές, πιέζεται από υψηλούς δασμούς και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Donald Trump.

Ο επίσημος διανομέας του brand στην Ελλάδα, 2ΧΜ Ελλάς, εμφάνισε το 2024 άλμα 50,85% στον κύκλο εργασιών, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 32,74 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 83,2%, στα 3,91 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στον κλάδο υποδημάτων, σε μια περίοδο γενικότερης πίεσης του λιανεμπορίου.

Από «άσχημο παπούτσι» σε εμπορικό φαινόμενο

Η επιτυχία των Crocs δεν θεωρείται πλέον συγκυριακή. Το brand μετατράπηκε από υπόδημα νοσηλευτών και επαγγελματικής χρήσης σε παγκόσμιο lifestyle προϊόν, ποντάροντας στην άνεση και στην αποδοχή του «ugly fashion».

Στην Ελλάδα, το μείγμα αποδείχθηκε ιδανικό: κλίμα που ευνοεί τα ανοιχτά υποδήματα, έντονη κουλτούρα casual ένδυσης και μια Gen Z που αγκάλιασε την πρακτικότητα ως στοιχείο μόδας. Τα αδιάβροχα, ελαφριά Crocs, με αερισμό για το μεσογειακό καλοκαίρι, εξελίχθηκαν σε καθημερινό must-have.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι συνεργασίες υψηλού προφίλ, από τη Balenciaga και τον Post Malone, έως τη Simone Rocha, η οποία παρουσίασε platform Crocs με πέρλες στα catwalks της συλλογής Spring 2026. Παράλληλα, τα Jibbitz, τα διακοσμητικά pins, μετέτρεψαν κάθε ζευγάρι σε προσωπική δήλωση.

Τα οικονομικά μεγέθη της 2ΧΜ Ελλάς

Η 2ΧΜ Ελλάς, που δραστηριοποιείται τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική και διανέμει μεταξύ άλλων τα Superga, Vagabond και Blundstone, παρουσίασε το 2024:

Κύκλο εργασιών : 32,738 εκατ. ευρώ (από 21,7 εκατ. το 2023)

: (από 21,7 εκατ. το 2023) Καθαρά κέρδη : 3,91 εκατ. ευρώ (από 2,13 εκατ.)

: (από 2,13 εκατ.) EBITDA : 5,648 εκατ. ευρώ , με περιθώριο 17,25%

: , με περιθώριο Ταμειακά διαθέσιμα : 11,287 εκατ. ευρώ

: Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού: -38,7%

Σημείο που προκαλεί προβληματισμό αποτελούν οι προκαταβολές πελατών, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 12,81 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, σχεδόν το 39% του τζίρου αφορά έσοδα από παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για εκρηκτική ζήτηση ή πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Διεθνής εικόνα: ζημιές και απομειώσεις

Την ώρα που η ελληνική αγορά «τρέχει», η μητρική Crocs Inc. κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ζημιές 492,3 εκατ. δολαρίων, έναντι κερδών 228,9 εκατ. έναν χρόνο πριν. Στο πρώτο εξάμηνο, οι ζημιές ανήλθαν σε 332,2 εκατ. δολάρια.

Κεντρικό ρόλο έπαιξε η απομείωση 737 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά της HEYDUDE, η οποία αποκτήθηκε το 2021 έναντι 2,5 δισ. δολαρίων και πλέον καταγράφει κατάρρευση εσόδων άνω του 20%.

Δασμοί και μήνυση κατά Τραμπ

Η Crocs αποδίδει σημαντικό μέρος των απωλειών στους αμερικανικούς δασμούς, που πλήττουν τις βασικές χώρες παραγωγής: Βιετνάμ, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία και Μεξικό. Ο μέσος παγκόσμιος δασμός έχει φτάσει το 17%, επιβαρύνοντας τα μικτά περιθώρια κατά 230 μονάδες βάσης.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2025, η εταιρεία κατέθεσε αγωγή στο U.S. Court of International Trade, διεκδικώντας επιστροφή 54 εκατ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, βάσει του νόμου IEEPA. Στο ίδιο μέτωπο βρίσκονται και άλλες εταιρείες όπως η Costco, η Revlon και η Kawasaki Motors.

Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει

Η ελληνική αγορά παραμένει ανεπηρέαστη από τους αμερικανικούς δασμούς, διαθέτει κλίμα ιδανικό για ανοιχτά υποδήματα, και έναν διανομέα με ισχυρό δίκτυο. Σε συνδυασμό με το σωστό timing της τάσης του «άσχημου παπουτσιού», τα Crocs βρήκαν πρόσφορο έδαφος.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η επιτυχία μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, όσο η διεθνής μητρική εταιρεία παραμένει υπό πίεση.

Capital.gr