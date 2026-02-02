Νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο διαμορφώνει η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου Προσωπικού και της διοίκησης της Alpha Bank. Η σύμβαση, με τίτλο «Όταν η εργασία συναντά την οικογένεια», θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, συνδέοντας την απασχόληση με την οικογενειακή ζωή, την υγεία και τη στήριξη των νέων υπαλλήλων.

Κεντρική πρόβλεψη της συμφωνίας είναι η καθιέρωση, από την 1η Ιουλίου 2026, κατώτατου μισθού €1.600 για εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αποδοχές των νεότερων ηλικιακά στελεχών. Η ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών, θεσμικών και κοινωνικών παροχών, με στόχο τη θωράκιση του εισοδήματος σε συνθήκες αυξημένου κόστους ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικογενειακή πολιτική, με τη δημιουργία του Alpha Junior Account για παιδιά εργαζομένων ηλικίας 6 έως 18 ετών, μέσω μηνιαίας εισφοράς της Τράπεζας, καθώς και με ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται εφάπαξ οικονομική στήριξη €2.000 για εργαζομένους με παιδιά που σπουδάζουν εκτός μόνιμης κατοικίας, αλλά και αυξημένες παροχές για εργαζομένους με αναπηρία και για οικογένειες με τέκνα με αναπηρία.

Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης μέτρα στήριξης της αγοραστικής δύναμης, με εφάπαξ ενισχύσεις μέσω διατακτικών για τα έτη 2026 και 2027 σε εργαζομένους με εισόδημα έως €50.000, ενώ εισάγεται πρωτοποριακή ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα καλύπτει τη διαφορά επιτοκίου όταν το Euribor 3 μηνών υπερβαίνει το 2,25%, για δάνεια έως €300.000.

Στο σκέλος της καθημερινότητας, προβλέπονται αυξήσεις σε επιδόματα βρεφονηπιακού σταθμού, περισσότερες ημέρες άδειας με αποδοχές σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου, ετήσιες προληπτικές εξετάσεις υγείας, καθώς και βελτιωμένοι όροι προσωπικών δανείων με επιτόκιο 1% από τον Απρίλιο του 2026. Παράλληλα, θεσπίζονται οικονομικές επιβραβεύσεις για επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ενισχύοντας τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση επανεπιβεβαιώνει το πλαίσιο για τηλεργασία, ωράριο μητρότητας και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ περιλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, υπογραμμίζοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συμφωνίας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού, Τάσος Γκιάτης, ανέφερε ότι η νέα σύμβαση «αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας» και εκτίμησε ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο, αναδεικνύοντας τον ρόλο των συλλογικών συμφωνιών στη διαμόρφωση βιώσιμων εργασιακών σχέσεων.

