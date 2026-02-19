Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Market In Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων, μητρικής εταιρείας της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, με τον «πόλεμο» κληρονόμων μεταξύ των δύο αδελφών να βαθαίνει.

Η συνέλευση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Μαργαρίτας Ράμμου, μετόχου μειοψηφίας, η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την αδελφή της Ευλαμπία Ράμμου, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας. Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε μετά τον πρόωρο θάνατο του ιδρυτή της αλυσίδας Θωμά Ράμμου, όχι μόνο συνεχίζεται αλλά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εισέρχεται σε πιο οξυμένη φάση

Καταγγελίες για «ελλιπείς και προσχηματικές» απαντήσεις

Πηγές προσκείμενες στη μειοψηφούσα μέτοχο ανέφεραν ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν παρείχε πειστικές απαντήσεις στα αιτήματα για πλήρη ενημέρωση, κάνοντας λόγο για «ελλιπείς, σαθρές και προσχηματικές» τοποθετήσεις της διοίκησης.

Η ίδια πλευρά υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της, οδηγώντας –όπως αναφέρει– σε οικονομική απαξίωση της εταιρείας, ενώ θέτει ανοιχτά ζήτημα αστικών και ποινικών ευθυνών για το διοικητικό συμβούλιο και τη διευθύνουσα σύμβουλο, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας και της μειοψηφίας.

Η Μαργαρίτα Ράμμου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει τα δικαιώματά της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών με στόχο, όπως αναφέρεται, την οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας και του ομίλου συνολικά.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, αντίθετα, υποστηρίζεται ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Στο επίκεντρο τα ενοίκια και οι ενδοομιλικές συναλλαγές

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση περιλάμβανε εκτενή λίστα αιτημάτων, που στην ουσία ισοδυναμεί με αναλυτικό έλεγχο της τελευταίας δεκαετίας.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσαν τα ενοίκια των ιδιόκτητων ακινήτων που μισθώνονται στη λειτουργική θυγατρική της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η μειοψηφία ζήτησε πλήρη στοιχεία για μισθωτές, διάρκεια συμβάσεων, ύψος μισθωμάτων και όρους αναπροσαρμογής, θέτοντας το ερώτημα γιατί τα μισθώματα δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Μαργαρίτα Ράμμου ζήτησε μάλιστα έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή, υποστηρίζοντας ότι η εύλογη εμπορική αξία μίσθωσης θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσια των σημερινών επιπέδων. Από την πλευρά της διοίκησης φέρεται να ειπώθηκε ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή γνώση της αγοράς, αν και από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι το 2024 η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.

Παράλληλα, ζητήθηκε αναλυτική παρουσίαση ενδοομιλικών συναλλαγών άνω των 50.000 ευρώ από το 2016 μέχρι σήμερα, καθώς και στοιχείων για συμβάσεις με μέλη του ΔΣ, συνδεδεμένα πρόσωπα και εταιρικούς μετασχηματισμούς της περιόδου.

Ζημίες, αποσβέσεις και μη διανομή μερίσματος

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε λογιστικές ζημίες €139.323 το 2024, δεύτερη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση, γεγονός που αποκλείει τη διανομή μερίσματος. Ωστόσο, η κατάσταση ταμειακών ροών δείχνει ότι οι λειτουργικές ροές παραμένουν θετικές, με τη μειοψηφία να αποδίδει τη ζημιογόνο εικόνα κυρίως στις υψηλές αποσβέσεις.

Η διοίκηση απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η λογιστική εικόνα είναι αποτέλεσμα μεθοδευμένων επιλογών.

Αύξηση κεφαλαίου και αγορά οικοπέδου

Το 2024 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από €5,5 εκατ. σε €5,85 εκατ., αντλώντας €352.209, με τη μειοψηφία να συμμετέχει αναλογικά. Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αγορά παγίων, κυρίως οικοπέδου αξίας €290.361 στη Λεωφόρο Λαυρίου, όμορου με ακίνητο όπου λειτουργεί το MEC Παιανίας, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.

Η εικόνα του ομίλου

Η Market In Ακινήτων αποτελεί τη μητρική του Ομίλου Market In, στον οποίο ανήκει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ με πάνω από 260 καταστήματα πανελλαδικά. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €418,9 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 20%, στα €1,19 εκατ., από €1,49 εκατ. το 2023.

Capital.gr