Η πανευρωπαϊκή τάση για homing, δηλαδή η στροφή των καταναλωτών σε αγορές που θα κάνουν πιο άνετη και πιο απολαυστική τη διαμονή στο σπίτι τους και τη φιλοξενία φίλων και συγγενών, περιορίζοντας τις εξόδους για φαγητό ή διασκέδαση, οδηγεί σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων από υπεραγορές, ιδιαίτερα στους τομείς των τροφίμων και των ποτών.

Στοιχεία της NielsenIQ που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα στην Ελλάδα, δείχνουν κάτι που παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πιθανότατα και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα αύξησαν τα έσοδά τους κατά 757 εκατ. ευρώ τους πρώτους 8 μήνες του 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό τους τζίρο στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται από τους αναλυτές σε αύξηση της κατανάλωσης περισσότερο, παρά σε αύξηση των τιμών. Την ίδια ώρα όμως, παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης σε χώρους εστίασης, κυρίως σε εστιατόρια και ταβέρνες.

Όπως γράφει το capital.gr, σχεδόν το 90% των επιπλέον εσόδων προήλθε από δύο μόνο κατηγορίες: τα τρόφιμα-ποτά και τα φρέσκα προϊόντα.

Πιο αναλυτικά, τα τρόφιμα και ποτά έφεραν στα ταμεία των σούπερ μάρκετ επιπλέον 397 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2025, αποτελώντας το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Ακολούθησαν τα φρέσκα και χύμα προϊόντα με 265 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής ανόδου. Μαζί, αυτές οι δύο κατηγορίες συγκέντρωσαν 662 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 757 εκατ. ευρώ της αύξησης.

Αντίθετα, οι αυξήσεις στις άλλες mega κατηγορίες ήταν αναιμικές. Τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας πρόσθεσαν μόλις 19 εκατ. ευρώ (+2,9%), ενώ τα είδη οικιακής χρήσης 18 εκατ. ευρώ (+2,1%).

Από την άλλη, η κατηγορία των προϊόντων bazaar, ήτοι είδη ένδυσης, παιχνίδια και μικροσυσκευές, κινήθηκε έντονα ανοδικά (+10,1%, ή επιπλέον 58 εκατ. ευρώ), δείχνοντας ότι και οι “δευτερεύουσες” αγορές εξακολουθούν να βρίσκουν χώρο στα σούπερ μάρκετ, γράφει το capital.gr.

Αυτό το καταναλωτικό ταξίδι –ως απόρροια του homing αλλά και της πίεσης που ασκεί ο πληθωρισμός στον οικογενειακό προϋπολογισμό- ευνοεί μεν τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο αφαιρεί έσοδα από το υπόλοιπο λιανεμπόριο και την εστίαση, αφού ακόμη και μεγάλο μέρος των τουριστών, ειδικά όσοι επιλέγουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, κατανάλωσαν περισσότερο εντός καταλύματος παρά εκτός.