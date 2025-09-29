Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα, για τα έτη 2023 και 2024, που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2022 και 2023. Τα στοιχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων από την Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες και καλύπτουν τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους και διαχειριστές οικονομικών κομμάτων.

Για το οικονομικό έτος 2023, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα 70.275 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.800 είναι έσοδα από ακίνητα και τα 59.475,97 από τη βουλευτική αποζημίωση.

Το χαρτοφυλάκιό του ενισχύθηκε με την αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, αξίας κτήσης 490.575 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από παλαιότερες αποταμιεύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τραπεζικές καταθέσεις να μειωθούν σε περίπου 110.000 ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 97.449 και οι υπόλοιπες με μικρότερα ποσά.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία του, εμφανίζεται σε 26 έγγραφες σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ήπειρο. Διαθέτει δύο αυτοκίνητα, ενώ έχει συμμετοχή και στην εταιρεία Κήρυκας Α.Ε. σε ποσοστό 75%.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη. Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, δήλωσε εισοδήματα 315.207 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της ξεπέρασαν τις 700.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε εισοδήματα 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων 21.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα. Στις καταθέσεις του εμφανίζονται 940.778 ευρώ σε βελγική τράπεζα και 135.571 ευρώ σε ελληνικές.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη, με ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, τρεις αποθήκες και οικόπεδο στο Ηράκλειο, δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο. Ο κ. Ανδρουλάκης διαθέτει ένα ΙΧ του 1992, άνοιξε ατομική επιχείρηση το 2023 και διατηρεί συμμετοχή στη βιοτεχνική εταιρεία «ΜΑΝΙ». Δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε εισοδήματα 70.570,69 ευρώ και καταθέσεις ύψους 57.841 ευρώ. Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία. Δήλωσε την απόκτηση ΙΧ αυτοκινήτου 1.560 κ.εκ., έτους 2016, αξίας 8.000 ευρώ. Συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δάνειά του.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε εισοδήματα 66.157,68 ευρώ, τα οποία, όπως ανέφερε, κατατέθηκαν στο κόμμα. Οι καταθέσεις του ανήλθαν σε 10.686 ευρώ σε τρεις λογαριασμούς, καθώς και σε έναν ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023. Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, τα οποία απέκτησε μέσω γονικής παροχής.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε εισοδήματα 60.640 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 268.849 ευρώ, ενώ διαθέτει δύο θυρίδες στη Eurobank.

Στην ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνονται τέσσερις εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, μεταξύ αυτών μονοκατοικία 148 τ.μ. στις Μηλιές Μαγνησίας. Δεν διαθέτει όχημα, ενώ είναι εταίρος στην «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ». Δεν έχει οφειλές ή δανειακές υποχρεώσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε εισοδήματα 102.553 ευρώ. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 4.355 ευρώ, ενώ σε μετοχές και ομόλογα δηλώνει 121 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία της περιλαμβάνει οκτώ εγγραφές σε Αιδηψό και Αγία Παρασκευή, ανάμεσά τους ένα ισόγειο διαμέρισμα 159 τ.μ. και ένα διαμέρισμα 111 τ.μ. 5ου ορόφου. Διαθέτει ΙΧ 1.595 κ.εκ. και συμμετοχή 50% σε δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο. Οι οφειλές της ανέρχονται σε 1.952 ευρώ.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 1.678.594 δολαρίων και από ακίνητα 71.367,48 δολάρια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 26.793 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και 5.494 δολάρια στην JP Morgan.

Δηλώνει τρία ακίνητα: διαμέρισμα 105 τ.μ. στην Αθήνα, κατοικία στις Σπέτσες και ακίνητο 358 τ.μ. στις ΗΠΑ που απέκτησε το 2022. Διαθέτει επίσης ΙΧ 4.700 κ.εκ. και συμμετοχή 100% στις εταιρείες OSIOS LLC (από το 2017) και PURE VITA.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια στην Cross Country Mortgage και 74.126,05 δολάρια στην Miami Automotive Rental Inc.

Ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, δεν διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία, αλλά εμφανίζει οφειλές από φοιτητικό δάνειο στις ΗΠΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα 57.178,19 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση και 6.000 ευρώ από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ανήλθαν σε 259.604 ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 59.000 ευρώ σε σχέση με το 2022.

Για πρώτη φορά δήλωσε συμμετοχή στο «Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία», που φέρει το όνομά του. Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει διαμέρισμα στην Αττική (από γονική παροχή), ενώ διαθέτει και μια μοτοσικλέτα 652 κ.εκ. από το 2007.