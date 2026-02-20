Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει στην ελληνική αγορά το Starlink, η δορυφορική υπηρεσία ίντερνετ της SpaceX του Έλον Μασκ, διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της απέναντι στους παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών. Από απομακρυσμένα νησιά και ορεινούς οικισμούς έως τα μεγάλα αστικά κέντρα, το δορυφορικό ίντερνετ κερδίζει έδαφος, προσφέροντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση σε περιοχές όπου οι συμβατικές υποδομές υστερούν.

Την αυξανόμενη διείσδυση αποτυπώνουν και διεθνείς μελέτες. Σύμφωνα με το 2025 Global Satellite Broadband Performance Report της Ookla, περίπου 3,7% των μετρήσεων ταχύτητας Starlink στο τρίτο τρίμηνο του 2025 προήλθαν από την Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα στη 10η θέση παγκοσμίως μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών της υπηρεσίας.

Η Starlink δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και περίπου τρεισήμισι χρόνια, με αρχικό στόχο περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ. Ορεινές περιοχές, νησιά και απομακρυσμένοι οικισμοί αποτέλεσαν τον βασικό άξονα ανάπτυξης, ωστόσο πλέον η υπηρεσία κερδίζει έδαφος και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λειτουργώντας είτε ως κύρια λύση είτε ως εναλλακτική υψηλής αξιοπιστίας.

Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καταγράφεται στην περιφέρεια, με ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα αστικά κέντρα το Starlink επιλέγεται συχνά σε περιοχές όπου καθυστερεί η ανάπτυξη οπτικών ινών (FTTH).

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς παρόχους, καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή ίντερνετ, χωρίς τηλεφωνία ή τηλεόραση, προσφέροντας ανταγωνιστικές ταχύτητες και ευέλικτη τιμολόγηση.

Αν και η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις ενεργές συνδέσεις στην Ελλάδα, εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι οι συνδρομητές ξεπέρασαν τις 60.000 το 2025, με σταθερά αυξητική τάση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Starlink έφτασε τους 9,2 εκατ. χρήστες, προσθέτοντας 4,6 εκατ. νέες συνδέσεις μέσα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΤ για το 2024, η Starlink κατέχει μερίδιο έως 5% στην ελληνική αγορά ίντερνετ, αποτελώντας τον τέταρτο «παίκτη» μετά τον ΟΤΕ, τη Vodafone και τη Nova.

Όσον αφορά το κόστος, ο βασικός εξοπλισμός διατίθεται στα 349 ευρώ, ενώ η μηνιαία συνδρομή κυμαίνεται από 29 έως 40 ευρώ για τους πρώτους 12 μήνες. Κομβικό ρόλο στη στρατηγική επέκτασης αναμένεται να διαδραματίσει η δημιουργία επίγειων υποδομών, όπως το Starlink Gateway Preveza, που θα ενισχύσει περαιτέρω την κάλυψη και την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

Capital.gr