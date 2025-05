Η The Obsidian Co, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ψηφιακού μάρκετινγκ και εταιρικού branding στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίηση Great Place To Work®, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ικανοποίησης των εργαζομένων της.

Ο Γενικός Διευθυντής του Great Place To Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, δήλωσε:

«Η αναγνώριση ως Great Place To Work® αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της The Obsidian Co στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η επιτυχία της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία των ανθρώπων της. Αυτή η πιστοποίηση ενισχύει τη δέσμευσή τους να προάγουν την κουλτούρα της συνεργασίας, της προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την επιτυχία της εταιρίας αφού αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη μας σε ότι αφορά το ψηφιακό μάρκετινγκ των εταιριών μας.’’

Εκ μέρους της εταιρίας δηλώσεις έκανε ο Χρήστος Λοΐζου (Founder/CEO) και ανέφερε

‘’ Η πιστοποίηση του Great Place to Work αποτελεί για εμάς μια από τις πιο ουσιαστικές διακρίσεις, προερχόμενη από την ίδια μας την ομάδα και αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα που χτίζουμε καθημερινά. Είναι αναγνώριση του περιβάλλοντος που δημιουργούμε – ένα μέρος όπου οι άνθρωποι νιώθουν σεβασμό, εμπιστοσύνη, στήριξη και προοπτική. Είναι μήνυμα ότι η φροντίδα προς την ομάδα μας είναι στον πυρήνα κάθε μας βήματος. Δεν είναι απλώς μια διάκριση, είναι επιβεβαίωση πως κινούμαστε σωστά’’

Η Obsidian είναι ένα πολυβραβευμένο performance digital marketing agency με διεθνή παρουσία. Εξειδικεύεται στο social media marketing – συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας περιεχομένου – στο SEO, το PPC και το branding. Συνδυάζει στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και τεχνογνωσία για να προσφέρει υπηρεσίες με πραγματικό αντίκτυπο και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεργάζεται με brands που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αναπτυχθούν δυναμικά στην ψηφιακή εποχή.