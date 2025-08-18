Ο όμιλος Εύρηκα κατέγραψε το 2024 ισχυρή αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία, ενώ προχωρά σε ένα τριετές επενδυτικό πλάνο με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στην κατηγορία των εντομοκτόνων στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του brand Aroxol.

Με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Σαρρή, ο όμιλος αποτελείται από την Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. και τη Eureka Ltd, μέσω της οποίας συμμετέχει σε θυγατρικές στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Στη Ρουμανία λειτουργεί ιδιόκτητο εργοστάσιο, ενώ στην Κύπρο διατηρεί ισχυρή εμπορική παρουσία.

Αλμα στην κερδοφορία

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 72,81 εκατ. ευρώ (+10% σε σχέση με το 2023), με τη μητρική να φτάνει τα 34,39 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος του ομίλου αυξήθηκε κατά 18%, στα 29,16 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το περιθώριο κερδοφορίας στο 40%, από 37,2% το 2023.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 9,72 εκατ. ευρώ (περιθώριο 13,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 7,24 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,16 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 42%.

Στις 11 Απριλίου 2025, εξαλείφθηκε η υποθήκη στις εγκαταστάσεις του Βόλου, ενισχύοντας την κεφαλαιακή ευελιξία του ομίλου και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις.

Συνολική βελτίωση δεικτών

Η ρευστότητα αυξήθηκε στο 2,24, ενώ η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε (ξένα προς ίδια κεφάλαια 0,71 από 0,80). Ο δείκτης κάλυψης τόκων ενισχύθηκε στο 18,38, έναντι 11,02.

Οι ταμειακές ροές βελτιώθηκαν με μείωση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων σε 81,4 ημέρες από 87,6, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων αυξήθηκε σε 138,3 ημέρες.

Το νέο επενδυτικό στοίχημα: Aroxol

Το Aroxol, με περίπου 40 κωδικούς προϊόντων, αποτελεί τον “πρεσβευτή” του ομίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Το νέο πλάνο προβλέπει επενδύσεις 2-2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στις εγκαταστάσεις του Βόλου, καθώς και αναβάθμιση γραμμών παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται εξαγωγικά από το 1978 και σήμερα έχει παρουσία σε 20+ χώρες, ενώ στην Ελλάδα κατέχει ηγέτιδα θέση στα λευκαντικά.

Αύξηση εργαζομένων και μισθοδοσίας

Το 2024, οι εργαζόμενοι του ομίλου αυξήθηκαν σε 462 (από 447), ενώ στη μητρική σε 182 (από 172). Οι δαπάνες μισθοδοσίας ανήλθαν σε 13,82 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 5,81 εκατ. ευρώ για τη μητρική.

Ιστορική διαδρομή από το 1959

Η Εύρηκα ιδρύθηκε το 1959 στην Αμμόχωστο από τον Ξάνθο Σαρρή, δημιουργώντας το πρώτο υπερλευκαντικό. Μετά την εισβολή του 1974, η εταιρεία μεταφέρθηκε στη Λεμεσό και στη συνέχεια δημιούργησε εργοστάσιο στον Βόλο.

Υπό τη διοίκηση του Νίκου Σαρρή, ο όμιλος εξελίχθηκε σε πολυεθνικό παίκτη με εξαγορές στη Ρουμανία και νέα brands σε Ελλάδα και Κύπρο. Σήμερα, η στρατηγική ανάπτυξη στηρίζεται στην καινοτομία, εξωστρέφεια και επενδύσεις.

