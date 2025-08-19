Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε τη νέα πρόσκληση «Ενίσχυση Ικανότητας Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» (Κωδ. NPD-CAPBLD/0825), με στόχο τη στήριξη εταιρειών που επενδύουν στην καινοτομία και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών ή προϊόντων.

Χρηματοδότηση έως €30.000 ανά έργο

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας. Μέσω απλοποιημένης διαδικασίας υποβολής και ταχείας αξιολόγησης, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση έως €30.000 ανά έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €580.000, δίνοντας τη δυνατότητα σε δεκάδες επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Υποβολή προτάσεων έως 3 Οκτωβρίου

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, ώρα 13:00. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της Πύλης IRIS (iris.research.org.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο email support@research.org.cy ή τηλεφωνικά στο 22 205000.