Η Κύπρος κάνει βήματα προς την ενίσχυση της θέσης της στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη, μέσα από τη συνεργασία του Επικεφαλής Επιστήμονα Δημήτρη Σκουρίδη με την Phystech Technologies, κορυφαία εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) με έδρα τη χώρα.

Συζήτηση για νέες τεχνολογίες

Στη συνάντηση του κ. Σκουρίδη με τον ιδρυτή και CEO της Phystech Yuri Komarov και τη Διευθύντρια Operations Μαρία Ocheretina, εξετάστηκαν οι προοπτικές της Κύπρου στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης (HPC), των τσιπ και της κβαντικής τεχνολογίας.

Η ομάδα μηχανικών της εταιρείας ανέπτυξε ψηφιακή τεχνολογία παραγωγής κρυπτογραφικά ασφαλών τυχαίων αριθμών, με το πρώτο προϊόν να είναι μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών (TRNG). Η λύση αυτή βρίσκει εφαρμογές σε υπερυπολογιστές, κυβερνοασφάλεια, τραπεζικές συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες και IoT, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την καινοτομία στην Κύπρο.

Νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας

Η Phystech σχεδιάζει νέες προσλήψεις μηχανικών στην Κύπρο στον τομέα της Ε&Α και της κβαντικής υπολογιστικής, ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει έργο κβαντικών συστημάτων. Παράλληλα, έχει καταθέσει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Στόχευση στις διεθνείς αγορές

Η εταιρεία απευθύνεται σε κολοσσούς τεχνολογίας όπως η Google, Amazon, Microsoft και Apple, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με κατασκευαστές τσιπ όπως η Intel, AMD, Nvidia και ARM, αλλά και με ηγέτες στις τηλεπικοινωνίες όπως η Broadcom, Qualcomm, Mediatek και Samsung.

Δηλώσεις του Επικεφαλής Επιστήμονα

Ο κ. Σκουρίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη «συναρπαστική για το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου», υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη ενός αναδυόμενου κλάδου τσιπ μπορεί να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων έως το 2035 και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Τόνισε, επίσης, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν θα ήταν εφικτές χωρίς τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.