Ο Invest Cyprus και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας.

Το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για στενότερη συνεργασία, με τους δύο φορείς να δεσμεύονται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς και στην από κοινού προώθηση δράσεων που ενισχύουν τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών και ενθαρρύνουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, προγραμματίζονται επιχειρηματικές συναντήσεις, συνέδρια, θεματικά εργαστήρια, στοχευμένες μελέτες ανά τομέα, καθώς και συνεχής ανταλλαγή γνώσεων για κανονιστικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου, τόνισε τη σημασία της συμφωνίας, σημειώνοντας πως «η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει το κοινό μας όραμα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και δημιουργία ενός βιώσιμου, διαφανούς και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μαζί, θα αναδείξουμε την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό για διεθνείς εταιρείες και επενδυτές».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, υπογράμμισε πως «το Μνημόνιο Συνεργασίας θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ήδη άριστη σχέση μεταξύ Invest Cyprus και ΣΕΛΚ, συμβάλλοντας στην προώθηση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη συνολική οικονομική ανάπτυξη».

Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι δύο οργανισμοί επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναδείξουν την Κύπρο ως κορυφαίο διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα, που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής της χώρας.