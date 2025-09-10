Πάτησες ένα «αθώο» link και σου έκλεψαν τους κωδικούς;

Ανησυχείς μήπως εκτεθείς σε διαδικτυακούς κινδύνους;

Από τις online αγορές έως την χρήση των social media, το Σχέδιο Cyber Cover από τις Γενικές Ασφάλειες προσφέρει προστασία από ηλεκτρονικές απάτες, κλοπή ταυτότητας και άλλους ψηφιακούς κινδύνους.

Διάλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει:

Cyber Cover – Basic:

Κάλυψη για κυβερνοαπάτη, απάτη λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας.

Cyber Cover – Plus:

Περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις του Basic και επιπλέον έξοδα αποκατάστασης δεδομένων μετά από κυβερνοεπίθεση και έξοδα από απειλές εκβιασμού στον κυβερνοχώρο.

Γιατί Cyber Cover;

✔ Εξειδικευμένη και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες στα Αγγλικά ενώ, στα Ελληνικά, Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ. – 5μ.μ.

✔ Άμεση διαχείριση περιστατικών κυβερνοχώρου από ειδικούς.

✔ Προληπτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια.

✔ Οικονομική κάλυψη για κυβερνοεγκλήματα.

✔ Σιγουριά στον ψηφιακό κόσμο.

Απευθύνεται σε άτομα που:

Είναι άνω των 18 ετών, με μόνιμη κατοικία στην Κύπρο.

Κάνουν διαδικτυακές αγορές.

Είναι ενεργοί στα social media.

Αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα στις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας (antivirus) στις συσκευές τους.

Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών ή συμβουλευτείτε έναν Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή των Γενικών Ασφαλειών.