Η Energean κατέγραψε τον Αύγουστο παραγωγή-ρεκόρ 178 χιλ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (kboed), ξεπερνώντας τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και ενισχύοντας τα οικονομικά της αποτελέσματα. Στο εξάμηνο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, η μέση παραγωγή ανήλθε σε 138 χιλ. kboed (84% φυσικό αέριο), ενώ στο οκτάμηνο διαμορφώθηκε στα 147 χιλ. kboed.

Η εταιρεία καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο, ενώ η συνολική παραγωγή της υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας.

Παρά την προσωρινή αναστολή παραγωγής στο Ισραήλ τον Ιούνιο λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε στα 110 εκατ. δολάρια, από 89 εκατ. δολάρια πέρυσι, επιτρέποντας τη συνέχιση της διανομής τριμηνιαίου μερίσματος.

Δηλώσεις διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε ότι η δραστηριότητα του Ομίλου παρέμεινε ανθεκτική «παρά τις εξωτερικές γεωπολιτικές και αγοραστικές πιέσεις», σημειώνοντας ότι η εταιρεία στηρίζεται στη «συνετή διαχείριση κεφαλαίων, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την επιχειρησιακή αριστεία».

Κύριες εξελίξεις στο εξάμηνο

Υπογραφή νέων συμβολαίων φυσικού αερίου άνω των 4 δισ. δολαρίων , ανεβάζοντας τη συνολική αξία στα 20 δισ. δολάρια για 20 χρόνια.

, ανεβάζοντας τη συνολική αξία στα 20 δισ. δολάρια για 20 χρόνια. Πρόοδος στο έργο Katlan (Ισραήλ) που αναμένεται σε παραγωγή το Α΄ εξάμηνο 2027.

(Ισραήλ) που αναμένεται σε παραγωγή το Α΄ εξάμηνο 2027. Έγκριση ανάπτυξης του κοιτάσματος Irena στην Κροατία.

στην Κροατία. Πρόοδος στη συγχώνευση παραχωρήσεων στην Αίγυπτο .

. Λήψη πρώτης δόσης χρηματοδότησης για το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο.

Οικονομικά στοιχεία Α΄ εξαμήνου 2025

Έσοδα: 804 εκατ. δολ. (από 867 εκατ. το 2024).

804 εκατ. δολ. (από 867 εκατ. το 2024). Προσαρμοσμένο EBITDAX: 505 εκατ. δολ. (από 568 εκατ. το 2024).

505 εκατ. δολ. (από 568 εκατ. το 2024). Κέρδη μετά φόρων: 110 εκατ. δολ. (έναντι 89 εκατ.).

110 εκατ. δολ. (έναντι 89 εκατ.). Μερίσματα: 110 εκατ. δολ. επιστράφηκαν στους μετόχους, με νέο μέρισμα 0,30 δολ./μετοχή να ανακοινώνεται για πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου.

Προοπτικές 2025

Η Energean αναθεώρησε την πρόβλεψη παραγωγής σε 145–155 χιλ. βαρέλια/ημέρα, λόγω της αναστολής στο Ισραήλ και της μετάθεσης της δεύτερης γραμμής πετρελαίου στο δ΄ τρίμηνο. Το κόστος παραγωγής αναμένεται στα 560–600 εκατ. δολ., ενώ ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται σε 2,9–3,1 δισ. δολάρια.

Ο Όμιλος δηλώνει «ενθουσιασμένος με τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά» και παραμένει δεσμευμένος στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.