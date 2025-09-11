Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση δικτύωσης του CFO Society του ΣΕΛΚ, συγκεντρώνοντας Οικονομικούς Διευθυντές και στελέχη από επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ρόλο του CFO στην Κύπρο.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του CFO Society, κ. Σταύρος Καττάμης, ο οποίος παρουσίασε το όραμα, την αποστολή και τις μελλοντικές δράσεις του νεοσύστατου φορέα. Ο κ. Καττάμης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, επισημαίνοντας πως ο CFO σήμερα καλείται να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της οικονομικής διαχείρισης.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του Συμβουλίου στη νέα αυτή πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι ο θεσμός του CFO είναι κομβικός για την ενίσχυση της διαφάνειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Ο κ. Χριστοδούλου ευχήθηκε καλή αρχή στο CFO Society και διαβεβαίωσε ότι ο ΣΕΛΚ θα βρίσκεται στο πλευρό του σε κάθε βήμα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και δημιουργικής διάθεσης. Ήδη από την πρώτη αυτή συνάντηση έγινε φανερό ότι το CFO Society μπορεί να αποτελέσει έναν ζωντανό δίαυλο επικοινωνίας, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης για όλα τα μέλη του.