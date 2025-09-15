Η ERGO HOME GROUP, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 13:00 έως τις 15:00, στο Living showroom Λευκωσίας, εις μνήμην του Κυριάκου Στέλιου, συνιδρυτή του ομίλου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, που τιμά τη μνήμη του και ενισχύει το έργο του Κέντρου Αίματος, προσφέροντας ζωή σε όσους την έχουν ανάγκη.

Η αιμοδοσία είναι ανοικτή και στο ευρύτερο κοινό – συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και όλους όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν.

Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και αντανακλά τις αξίες προσφοράς και στήριξης που πρεσβεύει η ERGO HOME GROUP.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο marketing@ergohomegroup.com ή να καλέσετε στο 22505425.