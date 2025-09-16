Σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και στην ανάδειξη της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κόμβου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Κύπρου (CYFA) υπέγραψαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, ο Πρόεδρος του CYFA, Κώστας Χριστοφόρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, και ο Γενικός Διευθυντής του CYFA, Χριστόφορος Ιωάννου. Στις δηλώσεις τους τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της Κύπρου στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στόχοι του Μνημονίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο φορέων, μέσω κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών όπως:

Ανταλλαγή πληροφοριών για κανονιστικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς.

για κανονιστικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς. Εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για την ανάπτυξη του τομέα διοικητικών υπηρεσιών.

για την ανάπτυξη του τομέα διοικητικών υπηρεσιών. Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης .

. Υποστήριξη ξένων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο.

που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο. Καθοδήγηση στα μέλη του ΚΕΒΕ που δραστηριοποιούνται με διεθνείς συνεργάτες.

Στρατηγική σημασία

Η υπογραφή του Μνημονίου χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για τον τομέα, καθώς δημιουργεί συνθήκες στενότερης συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης της Κύπρου ως αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, διευρύνοντας τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων και περαιτέρω ενδυνάμωσης της οικονομί