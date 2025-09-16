Επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της έρευνας και καινοτομίας.

Κατά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων και ΤΝ της Σαουδικής Αραβίας (SDAIA), Δρ Abdullah bin Sharaf Alghamdi, παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις του Βασιλείου και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Κύπρο. Ο κ. Σκουρίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως πύλης εισόδου των σαουδαραβικών εταιρειών στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην ανθρωποκεντρική ΤΝ και στην προώθηση κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Διεθνής διάκριση

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Σκουρίδης τιμήθηκε με τον τίτλο «Παραδειγματικός Ηγέτης της Χρονιάς 2025 στην Ανθρωποκεντρική Διακυβέρνηση της ΤΝ» στο συνέδριο White Page Leadership Conclave 2025. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Σχεδιασμού και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης της Σαουδικής Αραβίας, Yazeed Alotaibi, ενώ την εκδήλωση εγκαινίασε η Πρέσβειρα της Δανίας, Liselotte Plesner.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας σημείωσε ότι η διάκριση αποτελεί «αναγνώριση της δέσμευσης της Κύπρου για υπεύθυνη και ηθική ανάπτυξη της ΤΝ» και τόνισε πως «η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως ανατρεπτική δύναμη για μικρές χώρες, προσφέροντας ευκαιρίες ηγεσίας και καινοτομίας».

Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών

Η επίσκεψη περιλάμβανε ακόμη συμμετοχή σε podcast SIGMA Signals με θέμα το μέλλον της ΤΝ, αλλά και συνδιοργάνωση δύο podcasts στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο της διεθνούς σειράς “Fearless Future”, με κορυφαίους εμπειρογνώμονες από τον χώρο της τεχνολογίας, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Συνολικά, μέσα σε μία εβδομάδα, ο κ. Σκουρίδης συμμετείχε σε συζητήσεις για την ΤΝ σε Αυστραλία, Σαουδική Αραβία και Ντουμπάι, προβάλλοντας τη Κύπρο ως περιφερειακό κόμβο για την καινοτομία και τη διακυβέρνηση της ΤΝ.