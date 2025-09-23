Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος Κύπρου εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς τα λατομεία που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναστολή πωλήσεων λόγω έλλειψης πρώτων υλών, καθώς και προς τον Σύνδεσμο Λατομείων Κύπρου για την απόφασή του να στηρίξει συλλογικά τα επηρεαζόμενα μέλη.

Όπως υπογραμμίζει, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν επηρεάζει μόνο τα λατομεία, αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής σκυροδέματος, δεδομένου ότι οι προμηθευτές έτοιμου σκυροδέματος αποτελούν τους κύριους αγοραστές αδρανών υλικών. Σημειώνει ότι η ομαλή λειτουργία των λατομείων συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του κλάδου και, κατ’ επέκταση, με την ομαλή υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης στη χώρα.

Ο Σύνδεσμος καλεί τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να δώσουν άμεσες λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου των λατομείων και, συνεπακόλουθα, της βιομηχανίας σκυροδέματος.

Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των λατομείων και, σε περίπτωση που τα μέτρα κλιμακωθούν, προτίθεται να στηρίξει τον Σύνδεσμο Λατομείων Κύπρου, καθώς πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία και των δικών του μελών.