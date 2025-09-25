Το Πάρκο Αθαλάσσας φιλοξένησε για ακόμη μια χρονιά το «Eurolife Run The Park 2025», το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός της Λευκωσίας. Με σύνθημα «Σε αυτόν τον αγώνα συμμετέχουμε όλοι», 700 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και επιπέδων φυσικής κατάστασης φόρεσαν τα αθλητικά τους και έτρεξαν για έναν καλό σκοπό.

Όλα τα έσοδα από τον εταιρικό αγώνα των 5 χλμ και τον παιδικό δρόμο 800 μ. ανήλθαν σε 3300 ευρώ και παραδόθηκαν στον Κωνσταντίνο Προκοπίου, Οικονομικό Διευθυντή, του Καραϊσκάκειου για ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος.

Τις απονομές επάθλων και μεταλλίων πραγματοποίησαν:

Λούης Ποχάνης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών Eurolife,

Αθηνά Σιηπηλλή, Γενική Διευθύντρια Eurolife,

Χριστόδουλος Τζούλιος, Πρόεδρος Σωματείου ΔΡΟΜΕΑ.

Όπως δήλωσε ο κ. Λούης Ποχάνης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, «Το Πάρκο Αθαλάσσας γεμίζει και φέτος με παλμό, χαμόγελα και ανθρώπους κάθε ηλικίας που συμμετέχουν στο μεγαλύτερο δρομικό γεγονός της Λευκωσία. Μια γιορτή για την υγεία, την πρόληψη και την προσφορά, που ενώνει την κοινότητα γύρω από έναν ενεργό τρόπο ζωής και τη στήριξη προς τον συνάνθρωπο».

Η κα. Αθηνά Σιηπηλλή, Γενική Διευθύντρια Eurolife τόνισε: «Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα της Eurolife παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Το «Eurolife Run the Park» αποτελεί πλέον θεσμό που ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη στρατηγική μας κατεύθυνση, προωθώντας έναν πιο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.»

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων, αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, παιδικό αγώνα 800 μέτρων (για παιδιά κάτω των 12 ετών) και εταιρικό αγώνα 5 χιλιομέτρων (για ομάδες προσωπικού εταιριών)

Το «Eurolife Run The Park 2025» ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι η ζωή είναι ένας αγώνας που αξίζει να τρέχουμε όλοι μαζί – με χαμόγελο και αλληλεγγύη.