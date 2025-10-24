Το Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) ανακοίνωσε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 16 Οκτωβρίου.

Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο κ. Μάριος Καπίρης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Kyndryl Cyprus, διαδεχόμενος τον κ. Γεώργιο Γεωργίου, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του. Το Επιμελητήριο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρο για τη στρατηγική ηγεσία και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η νέα Εκτελεστική Ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μάριος Καπίρης – Πρόεδρος

– Πρόεδρος Σάββας Κλίτου – Αντιπρόεδρος

– Αντιπρόεδρος Ηλίας Ορφανού – Ταμίας

– Ταμίας Λουΐζα Παπαγεωργίου – Γενική Γραμματέας

– Γενική Γραμματέας Γεώργιος Α. Γεωργίου – τέως Πρόεδρος

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν στελέχη από μεγάλους οργανισμούς όπως Chevron, ExxonMobil, Bank of Cyprus, Deloitte, Microsoft, IBM, Eurobank, PwC, καθώς και εκπρόσωποι ηγετικών εταιρειών στους τομείς της τεχνολογίας, ενέργειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το νέο ΔΣ έχει στόχο να προωθήσει:

καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη ,

, ενίσχυση της συμμετοχής των μελών ,

, διεύρυνση της συνεργασίας ΗΠΑ – Κύπρου ,

, και την ανάδειξη της Κύπρου ως επιχειρηματικού κόμβου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο τονίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δυναμική πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.