Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου προσέφερε υποτροφίες €30.000 σε φοιτητές MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη της εκπαίδευσης και της αριστείας, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/), επιβεβαιώνει για τρίτη συνεχή χρονιά την έμπρακτη στήριξή του στους φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Stelios Philanthropic Foundation, ο Σερ Στέλιος προσέφερε και φέτος υποτροφίες συνολικού ύψους 30.000 ευρώ σε τρεις φοιτητές / φοιτήτριες του Προγράμματος ΜΒΑ (Μaster of Business Administration) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι βραβευθέντες επιλέγηκαν στη βάση ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ενώ οι υποτροφίες αφορούν στην πλήρη κάλυψη των διδάκτρων τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 επιλέγηκαν, μετά από διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης, οι Χριστίνα Χρίστου, Τάσος Αντωνόπουλος και Μαρία Μουσικού.

Τις υποτροφίες επέδωσε, εκ μέρους του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Philanthropic Foundation, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, 2025.

Σε χαιρετισμό της, η κα. Ρένα Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε στο σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του Stelios Philanthropic Foundation, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του προς τους νέους και τη διαχρονική του στήριξη στην εκπαίδευση και την αριστεία. Παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της απόφασης του Σερ Στέλιου να συμπεριληφθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο διεθνές πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος, τιμώντας έτσι την ιδιαίτερη πατρίδα του. Με θερμά λόγια συνεχάρη τους νέους Stelios Scholars, ενθαρρύνοντάς τους να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία, να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία, αντλώντας έμπνευση από το όραμα του Σερ Στέλιου, οποίος τονίζει πως η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για ένα φωτεινό και δημιουργικό μέλλον.

Συγχαίροντας τους υπότροφους η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, αναφέρθηκε στη σημασία των υποτροφιών που υποστηρίζουν το ταξίδι στη γνώση: «Πρόκειται για μία προσφορά που θα συνοδεύει για πάντα στη σταδιοδρομία τους τις/ους υποτρόφους. Το όνομα του φιλανθρωπικού ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου θα είναι χαραγμένο στη μνήμη των υποτρόφων. Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πρόγραμμα MBA εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο δωρητή. Το Ίδρυμα πρέπει να είναι βέβαιο ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του, με φάρο του την αξία της αξιοπιστίας και αποστολή του την προσφορά ποιοτικής γνώσης που συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας».

Ο Κοσμήτορας της Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης ανέφερε ότι η γενναιόδωρη προσφορά του Stelios Philanthropic Foundation δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια έμπνευση για αριστεία, δημιουργικότητα και κοινωνική προσφορά. Παράλληλα, η δέσμευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης παραμένει σταθερή: να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και διεθνούς προτύπου, που θα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου κόσμου.

Την τελετή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η Διευθύντρια του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου, ο Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής κος Μιχάλης Σαρρής, καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, με τις διεθνείς διαπιστεύσεις ποιότητας EFMD και AACSB συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει ως διαχρονικό σκοπό του την υψηλής ποιότητας διδασκαλία θεμάτων Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και πρακτικές μεθόδους.

Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.