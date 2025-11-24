Η Deloitte Κύπρου ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με τον διορισμό του Βάιου Μακρυγιάννη ως Συνέταιρο, Επικεφαλής του Transfer Pricing, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Ο κ. Μακρυγιάννης εντάσσεται στην Deloitte Κύπρου προερχόμενος από αντίστοιχη θέση στην Deloitte Ελλάδας, και έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στον φορολογικό τομέα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει επιδείξει εξαιρετική ηγεσία στη διαχείριση σύνθετων έργων στον τομέα των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) που έχουν προσφέρει σταθερά προστιθέμενη αξία στους πελάτες. Η ειδίκευσή του επικεντρώνεται στην ανάλυση ενδοομιλικών δανείων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών γενικότερα. Ο κ. Μακρυγιάννης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα Transfer Pricing, τα οποία περιλάμβαναν τεκμηρίωση, δέουσα επιμέλεια, σχεδιασμό και διαπραγματεύσεις με τις φορολογικές αρχές. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης. Η βαθιά του γνώση στις ενδοομιλικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με τις ηγετικές του ικανότητες, τον έχουν καθιερώσει ως αξιόπιστο σύμβουλο για πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο Αντώνης Ταλιώτης, Επικεφαλής Tax & Legal, της Deloitte Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε βέβαιοι ότι η ένταξη του Βάιου στην ηγετική μας ομάδα θα ενισχύσει σημαντικά την προσφορά μας στον τομέα του Transfer Pricing. Με την απαράμιλλη εμπειρία του, ο Βάιος διαθέτει όλα τα εφόδια για να ανταποκριθεί στις σημαντικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και στις προκλήσεις και ανάγκες των πελατών μας, συμβάλλοντας στην επιτυχία τους σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο τομέα. Είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί, θα επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και το ευρύτερο δίκτυο της Deloitte».

«Είναι τιμή μου να ενταχθώ στην Deloitte Κύπρου ως Συνέταιρος και Επικεφαλής της ομάδας Transfer Pricing. Ανυπομονώ να προσφέρω την εμπειρία και τεχνογνωσία μου για να βοηθήσω τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις και να βελτιστοποιήσουν τις χρηματοοικονομικές τους στρατηγικές. Με τις δυναμικές αλλαγές που βιώνουμε στο τοπικό και παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να παρέχουμε στους πελάτες μας πρακτικές συμβουλές που είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες του μέλλοντος. Μαζί με την ταλαντούχα ομάδα στην Κύπρο, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν πραγματική αξία και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη», σχολίασε ο κ. Μακρυγιάννης.