Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το Cyprus Compliance Association (CCA) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για μια στρατηγική σύμπραξη με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και των πρακτικών συμμόρφωσης στην κυπριακή αγορά.

Η συμφωνία εισάγει ένα μακροχρόνιο πλαίσιο συνεργασίας που προβλέπει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινή παρακολούθηση κανονιστικών εξελίξεων και συντονισμένες προσεγγίσεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων. Στόχος είναι η αναβάθμιση του επαγγελματικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσιών.

Το μνημόνιο προβλέπει ακόμη θεσμική συνεργασία για την κατάρτιση των επαγγελματιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και νέων προγραμμάτων πιστοποίησης. Οι δύο φορείς θα ανταλλάσσουν μη εμπιστευτικές πληροφορίες, θα συνδιαμορφώνουν μελέτες και θα συμμετέχουν από κοινού σε δημόσιες διαβουλεύσεις για ζητήματα κανονιστικού πλαισίου.

Το υλικό που θα παραχθεί θεωρείται κοινή πνευματική ιδιοκτησία, ενώ προβλέπεται πλήρης συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων. Το Μνημόνιο έχει αόριστη διάρκεια, με δυνατότητα τερματισμού μέσω γραπτής ειδοποίησης. Κάθε οργανισμός θα ορίσει εκπροσώπους για τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, και η Πρόεδρος του CCA, Άντρεα Μουντή Σαββίδη.